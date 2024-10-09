Почему в России заблокировали Discord и кому это навредило?

По информации Роскомнадзора, сервис часто нарушал российские законы

09 октября 2024, 15:05, ИА Амител

Сервис Discord / Фото: Google Play

8 октября Роскомнадзор заблокировал мессенджер Discord. Блокировка вызвала противоречивые реакции в российском обществе. Кто-то ее поддерживает, кто-то выступает резко против, многие вообще не понимают, почему было решено заблокировать платформу. Amic.ru рассказывает, какие претензии к сервису появились у Роскомнадзора.

Что такое Discord?

Discord – это кроссплатформенная система мгновенного обмена сообщениями (мессенджер) с опцией видеоконференций, которая нужна для использования сообществами по интересам. Разработчиком программы является американская компания Discord Inc. из Сан-Франциско.

Геймеры в процессе игры общались в Discord в том числе и потому, что при включении стрим-режима программа отключала лишние звуки и уведомления на рабочий стол.

В текстовом чате Discord можно выставлять ссылки, эмодзи, форматировать текст и записывать голосовые сообщения.

Сервис работал на системах Linux, macOS, Windows, Android, iOS, также его можно было запустить на игровых консолях Playstation (4 и 5) и Xbox (X/S и One).

Почему заблокировали Discord?

"Интерфакс" со ссылкой на сообщение Роскомнадзора пишет, что доступ к мессенджеру ограничили из-за нарушений требований российского законодательства, и сервис использовался "в террористических и экстремистских целях, вербовки граждан для их совершения, продажи наркотиков, в связи с размещением противоправной информации".

В РКН отметили, что несколько раз официально просили Discord удалить запрещенный контент, но материалы все равно остались в свободном доступе. Также еще в 2023 году суд оштрафовал компанию на 6 млн рублей за то, что она не удалила противоправную информацию. Однако мессенджер решение проигнорировал.

Кроме того, еще 1 октября Роскомнадзор потребовал от Discord Inc. удалить 947 материалов с противоправной информацией, в том числе с детской порнографией, призывами к экстремизму, вовлечением несовершеннолетних в совершение противоправных действий, призывами к самоубийству, пропагандой ЛГБТ, пронаркотический контент. В итоге компания их не удалила.

В марте 2024 года Discord Inc. включили в Реестр социальных сетей, поэтому она должна была сама выявлять и блокировать противоправный контент. Однако требования закона сервис не выполнял.

РКН в письме указывал, что сейчас Discord – анонимное сообщество, которое было создано для использования в онлайн-играх, а затем его использовали преступники. В РКН подчеркнули, что анонимность в Discоrd "гарантирует преступникам безнаказанность". При этом мессенджер популярен у детей и подростков, и этим пользуются злоумышленники, которые вербуют несовершеннолетних в закладчики наркотиков и "вовлекают молодежь в экстремистские ячейки, в совершение терактов в регионах страны". Кроме того, в сети присутствуют случаи домогательств, склонения несовершеннолетних к сексуальным (в том числе нетрадиционным) отношениям.

Зампред комитета Госдумы по информполитике Антон Горелкин в своем телеграм-канале написал, что Discord "добился того, к чему упорно шел еще с 2021 года".

"К сожалению, платформа решила игнорировать законодательство нашей страны, систематически отказывалась удалять контент, признанный неправомерным. Стоит отметить, что речь шла даже не о каких-то материалах политического содержания, а о пропаганде азартных игр и детской порнографии. По всем эпизодам размещения противоправного контента российские власти пытались вести с компанией диалог, но каждый раз своим бездействием она доводила ситуацию до суда и штрафов, а теперь довела до точки невозврата", – отметил он.

Discord/ Фото: gogle Play

Кто-то выступил против?

Да, против блокировки выступил депутат Госдумы от "Новых людей" Владислав Даванков. В своем телеграм-канале он написал, что в России Discord пользуются от 25 до 40 млн человек, он полезен для студентов и репетиторов, а по функционалу его не может заметить ни "Яндекс.Телемост", ни "VK Мессенджер".

"Такими темпами в стране скоро не останется соцсетей и сервисов, доступных без VPN. Видимо, предприимчивые продавцы техники будут устанавливать анонимайзеры на телефон еще перед продажей – как обязательное приложение. Уже сейчас на встречах со студентами 95% из них признаются, что используют VPN", – отметил Даванков.

Он также сообщил, что подготовит обращение к руководству Роскомнадзора с призывом пересмотреть решение. Также он подчеркнул, что "с интернетом нужно уметь работать, а не запрещать все подряд".

Кроме того, ситуацию с запретом Discord критикуют военкоры и участники СВО. Например, телеграм-канал "Пересвет" пишет о нарушениях в работе с БПЛА у российских военных после блокировки Discord. Так, на пунктах управления десятков соединений упали трансляции с беспилотников, которые работали через закрытые комнаты Discord.

Телеграм-канал "Осведомитель" пишет, что поступают сообщения о серьезных нарушениях в работе БПЛА в зоне СВО. С беспилотников нет трансляций, не работают чаты и координации. О том же сообщает и телеграм-канал "Варяг".

Советник главы Курской области, военкор Роман Алехин написал в своем телеграм-канале, что решением заблокировать Discord Роскомнадзор "нанес урон всему фронту", и из-за этого "увеличились потери среди наших бойцов и техники".

"Перед тем как убить это приложение, надо было создать замену и предупредить командиров о планах, чтобы просто не сломать в один миг работу на фронте, что точно умножит потери, пока будут искать ему замену", – написал он.

Кроме того, блокировку осудили блогер BadComedian и певец Егор Крид.

Discord/ Фото: Google Play

Есть ли замена Discord?

Абсолютно такой же платформы, как Discord, сейчас нет. Однако существуют старые сервисы для видеоконференций Skype, TeamSpeak или платформа Zoom. Общаться по видео или без него можно по связи в Telegram. Существует кроссплатформенный VoIP-мессенджер Mumble, есть мессенджер с поддержкой текстовых и видеозвонков Element (Matrix), платформы Mattermost, Ventrilo, Jisti Meet, мессенджер с функциями текстовых, голосовых и видеозвонков и другие.

Из отечественных сервисов для звонков можно вспомнить "Яндекс.Телемост" (платформа для видеоконференций без ограничений по времени), "VK Звонки" (здесь можно совершать аудио- и видеозвонки), а также платформу для видеозвонков от МТС под названием MTS Link.