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Discord могут заблокировать в России

Источники отмечают, что это произойдет в ближайшее время

27 сентября 2024, 08:55, ИА Амител

Наушники / Фото: pxhere.com/ru/photo/948878
Наушники / Фото: pxhere.com/ru/photo/948878

В России могут заблокировать популярный мессенджер Discord из-за несоблюдения законодательства. Об этом сообщает газета "Коммерсантъ" со ссылкой на источник.

По данным издания, блокировка возможна в ближайшее время.

Роскомнадзор с 20 сентября вынес пять решений о нарушении законодательства в отношении Discord, которые могут стать основанием для блокировки.

В сентябре "Коммерсантъ" писал о сбоях в работе Discord из-за блокировки отдельных страниц Роскомнадзором по требованию МВД.

В марте 2024 года Роскомнадзор включил Discord в реестр социальных сетей и обязал самостоятельно находить и блокировать противоправный контент.

По оценкам, количество зарегистрированных пользователей Discord в России составляет от 29 до 40 миллионов, это более 4% месячного трафика платформы.

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Комментарии 2

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Гость

15:39:01 27-09-2024

Вообще по-рулю, никогда не пользовался и никто из знакомых тоже не пользуется

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Не нужОн он нам!

05:30:57 28-09-2024

Гость (15:39:01 27-09-2024) Вообще по-рулю, никогда не пользовался и никто из знакомых т...
Да погоди ты! И до твоего любимого мессенджера и ресурса доберутся. И оставят тебе один канал на тв и два сайта. Госуслуги и сайт правительства РФ.Вот возрадуешься-то!

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