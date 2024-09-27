Discord могут заблокировать в России
Источники отмечают, что это произойдет в ближайшее время
27 сентября 2024, 08:55, ИА Амител
В России могут заблокировать популярный мессенджер Discord из-за несоблюдения законодательства. Об этом сообщает газета "Коммерсантъ" со ссылкой на источник.
По данным издания, блокировка возможна в ближайшее время.
Роскомнадзор с 20 сентября вынес пять решений о нарушении законодательства в отношении Discord, которые могут стать основанием для блокировки.
В сентябре "Коммерсантъ" писал о сбоях в работе Discord из-за блокировки отдельных страниц Роскомнадзором по требованию МВД.
В марте 2024 года Роскомнадзор включил Discord в реестр социальных сетей и обязал самостоятельно находить и блокировать противоправный контент.
По оценкам, количество зарегистрированных пользователей Discord в России составляет от 29 до 40 миллионов, это более 4% месячного трафика платформы.
15:39:01 27-09-2024
Вообще по-рулю, никогда не пользовался и никто из знакомых тоже не пользуется
05:30:57 28-09-2024
Гость (15:39:01 27-09-2024) Вообще по-рулю, никогда не пользовался и никто из знакомых т...
Да погоди ты! И до твоего любимого мессенджера и ресурса доберутся. И оставят тебе один канал на тв и два сайта. Госуслуги и сайт правительства РФ.Вот возрадуешься-то!