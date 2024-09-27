Discord могут заблокировать в России

Источники отмечают, что это произойдет в ближайшее время

27 сентября 2024, 08:55, ИА Амител

Наушники / Фото: pxhere.com/ru/photo/948878

В России могут заблокировать популярный мессенджер Discord из-за несоблюдения законодательства. Об этом сообщает газета "Коммерсантъ" со ссылкой на источник.

По данным издания, блокировка возможна в ближайшее время.

Роскомнадзор с 20 сентября вынес пять решений о нарушении законодательства в отношении Discord, которые могут стать основанием для блокировки.

В сентябре "Коммерсантъ" писал о сбоях в работе Discord из-за блокировки отдельных страниц Роскомнадзором по требованию МВД.

В марте 2024 года Роскомнадзор включил Discord в реестр социальных сетей и обязал самостоятельно находить и блокировать противоправный контент.

По оценкам, количество зарегистрированных пользователей Discord в России составляет от 29 до 40 миллионов, это более 4% месячного трафика платформы.