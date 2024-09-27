В России хотят запретить продажу детям газовых баллонов

Парламентарии отметили, что такие товары могут стать инструментом для опасных увлечений

27 сентября 2024, 07:55, ИА Амител

Газовая горелка / Фото: pxhere.com/ru/photo/761434

В Государственной Думе приняли в первом чтении законопроект, который запрещает продажу несовершеннолетним баллончиков со сжиженным газом, используемых для сниффинга. Об этом сообщает ТАСС.

Законопроект был предложен группой депутатов и сенаторов во главе с вице-спикером Анной Кузнецовой в июне 2024 года. Предлагается внести изменения в закон "Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации", запретив продажу несовершеннолетним потенциально опасных товаров бытового назначения – баллончиков со сжиженным газом.

При продаже таких товаров продавец должен будет запросить документ, подтверждающий возраст покупателя. Перечень опасных товаров и порядок его формирования будет устанавливаться правительством Российской Федерации. Органы власти должны будут принимать меры по защите детей от рекламы таких товаров.

Также предлагается внести изменения в закон "Об образовании", установив, что охрана здоровья обучающихся включает в себя профилактику и запрещение потребления сжиженных газов.

Речь идет о баллончиках для заправки зажигалок и портативных газовых плит. Дети используют их для токсикомании, что может привести к опасным последствиям, таким как аритмия, проблемы со здоровьем и даже смерть. Уже есть случаи жертв этого опасного увлечения, отметил председатель Государственной Думы Вячеслав Володин.