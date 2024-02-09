Дисквалифицированной фигуристке Валиевой запрещены даже показательные выступления
Девушку хотели пригласить на открытие Спартакиады, но сделать этого нельзя
09 февраля 2024, 15:57, ИА Амител
Заместитель губернатора Челябинской области Вадим Евдокимов рассказал о том, что Камилу Валиеву хотели пригласить поучаствовать на показательных выступлениях, приуроченных к открытию Спартакиады. Даже в таком формате ей нельзя участвовать в прокатах.
"Вся Челябинская область поддерживает Камилу, но, к сожалению, есть международные правила, и ФФККР сказала, что это невозможно, увы", – пояснил Евдокимов "Матчу ТВ".
Он добавил, что из-за дисквалификации спортсменка не может участвовать почти нигде.
Напомним, что из-за положительной допинг-пробы Камилу Валиеву дисквалифицировали на четыре года. Срок отстранения начинается с 25 декабря 2021 года.
После дисквалификации Валиевой сборную России лишили золотых медалей за командный прокат на Олимпиаде в Пекине.
12:31:14 10-02-2024
А ничё, что наших ото всюду уже повыгоняли? И какая разница будет она где-то или нет? Да плевать на всех, или опять в задницу гей Европе смотреть? Себя в первую очередь надо уважать и с чинуш ответ требовать, а то не хрена не работают
18:00:51 10-02-2024
А почему врачи-администраторы подставили Камиллу Валиеву? Ведь им платят за внимательное отношение к принимаемым ею препаратам. А они отнеслись халатно. Вся карьера талантливой девушки теперь уничтожена!