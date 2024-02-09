Дисквалифицированной фигуристке Валиевой запрещены даже показательные выступления

Девушку хотели пригласить на открытие Спартакиады, но сделать этого нельзя

09 февраля 2024, 15:57, ИА Амител

Коньки / Фото: pxhere.com/ru/photo/1198625

Заместитель губернатора Челябинской области Вадим Евдокимов рассказал о том, что Камилу Валиеву хотели пригласить поучаствовать на показательных выступлениях, приуроченных к открытию Спартакиады. Даже в таком формате ей нельзя участвовать в прокатах.

"Вся Челябинская область поддерживает Камилу, но, к сожалению, есть международные правила, и ФФККР сказала, что это невозможно, увы", – пояснил Евдокимов "Матчу ТВ".

Он добавил, что из-за дисквалификации спортсменка не может участвовать почти нигде.

Напомним, что из-за положительной допинг-пробы Камилу Валиеву дисквалифицировали на четыре года. Срок отстранения начинается с 25 декабря 2021 года.

После дисквалификации Валиевой сборную России лишили золотых медалей за командный прокат на Олимпиаде в Пекине.