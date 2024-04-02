Диспетчер переезда, где столкнулись поезд и автобус, был пьян

Диспетчер поднял шлагбаум и подал разрешительный сигнал. В результате он допустил выезд на переезд автобуса

02 апреля 2024, 07:14, ИА Амител

Алкоголик / Фото: pxhere.com

Смертельное ДТП с участием поезда и автобуса в Ярославской области случилось из-за пьяного диспетчера на переезде. Как сообщает телеканал "360", об этом заявил губернатор региона Михаил Евраев.

"Диспетчер переезда находился на рабочем месте в состоянии алкогольного опьянения", — написал глава региона.По словам губернатора, диспетчер поднял шлагбаум и подал разрешительный сигнал. В результате он допустил выезд на переезд автобуса.

Авария произошла на железнодорожном переезде между станциями Шушково и Берендеево Северной железной дороги. Автобус выехал на переезд, где он якобы заглох. В аварии погибли семь человек, машинист состава пострадал.