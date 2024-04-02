Диспетчер переезда, где столкнулись поезд и автобус, был пьян
Диспетчер поднял шлагбаум и подал разрешительный сигнал. В результате он допустил выезд на переезд автобуса
02 апреля 2024, 07:14, ИА Амител
Смертельное ДТП с участием поезда и автобуса в Ярославской области случилось из-за пьяного диспетчера на переезде. Как сообщает телеканал "360", об этом заявил губернатор региона Михаил Евраев.
"Диспетчер переезда находился на рабочем месте в состоянии алкогольного опьянения", — написал глава региона.По словам губернатора, диспетчер поднял шлагбаум и подал разрешительный сигнал. В результате он допустил выезд на переезд автобуса.
Авария произошла на железнодорожном переезде между станциями Шушково и Берендеево Северной железной дороги. Автобус выехал на переезд, где он якобы заглох. В аварии погибли семь человек, машинист состава пострадал.
07:37:34 02-04-2024
Автоматики на переездах разве нет? По старинке шлагбаум на верёвочке? Раньше ещё фонарь "летучая мышь" на шлагбауме висел. Всё осталось по прежнему?
07:57:18 02-04-2024
Гость (07:37:34 02-04-2024) Автоматики на переездах разве нет? По старинке шлагбаум на в... Поверьте, большой процент переездов вообще не оборудован никакой сигнальной аппаратурой, не говоря уже о смотрителях и, тем более, автоматикой.
08:10:50 02-04-2024
Гость (07:57:18 02-04-2024) Поверьте, большой процент переездов вообще не оборудован ник...
Про полудикие переезды-согласен,там автобусы не ходят,там пьяный смотритель не предусмотрен.Но те,где пассажирское сообщение?
08:26:07 02-04-2024
глаза уши не нужны больше водителям
08:27:09 02-04-2024
У нас как всегда, виновен стрелочник. А не те кто не обеспечил ЖД преезды автоматикой.
09:06:19 02-04-2024
Водитель авто куда смотрел.
11:02:21 02-04-2024
Дорога там не маленькая(жд Москва -Ярославль). Странно, что на жд переезде нет автоматики.