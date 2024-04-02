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Диспетчер переезда, где столкнулись поезд и автобус, был пьян

Диспетчер поднял шлагбаум и подал разрешительный сигнал. В результате он допустил выезд на переезд автобуса

02 апреля 2024, 07:14, ИА Амител

Алкоголик / Фото: pxhere.com
Алкоголик / Фото: pxhere.com

Смертельное ДТП с участием поезда и автобуса в Ярославской области случилось из-за пьяного диспетчера на переезде. Как сообщает телеканал "360", об этом заявил губернатор региона Михаил Евраев.

"Диспетчер переезда находился на рабочем месте в состоянии алкогольного опьянения", — написал глава региона.По словам губернатора, диспетчер поднял шлагбаум и подал разрешительный сигнал. В результате он допустил выезд на переезд автобуса.

Авария произошла на железнодорожном переезде между станциями Шушково и Берендеево Северной железной дороги. Автобус выехал на переезд, где он якобы заглох. В аварии погибли семь человек, машинист состава пострадал.

ДТП

Комментарии 7

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Гость

07:37:34 02-04-2024

Автоматики на переездах разве нет? По старинке шлагбаум на верёвочке? Раньше ещё фонарь "летучая мышь" на шлагбауме висел. Всё осталось по прежнему?

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Гость

07:57:18 02-04-2024

Гость (07:37:34 02-04-2024) Автоматики на переездах разве нет? По старинке шлагбаум на в... Поверьте, большой процент переездов вообще не оборудован никакой сигнальной аппаратурой, не говоря уже о смотрителях и, тем более, автоматикой.

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Гость

08:10:50 02-04-2024

Гость (07:57:18 02-04-2024) Поверьте, большой процент переездов вообще не оборудован ник...
Про полудикие переезды-согласен,там автобусы не ходят,там пьяный смотритель не предусмотрен.Но те,где пассажирское сообщение?

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Гость

08:26:07 02-04-2024

глаза уши не нужны больше водителям

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Гость

08:27:09 02-04-2024

У нас как всегда, виновен стрелочник. А не те кто не обеспечил ЖД преезды автоматикой.

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Гость

09:06:19 02-04-2024

Водитель авто куда смотрел.

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Гость

11:02:21 02-04-2024

Дорога там не маленькая(жд Москва -Ярославль). Странно, что на жд переезде нет автоматики.

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