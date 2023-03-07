Диверсант пытался подорвать самолёт в Белоруссии

Самолёт дальнего радиолокационного обнаружения и оповещения находился на аэродроме

07 марта 2023, 17:01, ИА Амител

Фото: unsplash.com

В Белоруссии задержали россиянина, завербованного украинскими спецслужбами для подрыва самолёта А-50 на аэродроме в Мачулищах, сообщает РИА Новости.

"При подготовке операции использовались самые высокие технологии", – заявил президент республики Александр Лукашенко.

Как отмечается, мужчина, завербованный СБУ, проживал в Крыму и имел российский паспорт.

Самолёт дальнего радиолокационного обнаружения и оповещения A-50 прибыл в Белоруссию в рамках слаживания региональной группировки войск Союзного государства.