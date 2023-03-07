НОВОСТИПроисшествия

Диверсант пытался подорвать самолёт в Белоруссии

Самолёт дальнего радиолокационного обнаружения и оповещения находился на аэродроме

07 марта 2023, 17:01, ИА Амител

Фото: unsplash.com
Фото: unsplash.com

В Белоруссии задержали россиянина, завербованного украинскими спецслужбами для подрыва самолёта А-50 на аэродроме в Мачулищах, сообщает РИА Новости.

"При подготовке операции использовались самые высокие технологии", – заявил президент республики Александр Лукашенко.

Как отмечается, мужчина, завербованный СБУ, проживал в Крыму и имел российский паспорт.

Самолёт дальнего радиолокационного обнаружения и оповещения A-50 прибыл в Белоруссию в рамках слаживания региональной группировки войск Союзного государства.

Комментарии 2

  • А где наши хваленные спецподразделения по проведению спецопераций в тылу врага. Что и здесь не все слава богу.
    08 марта, Гость   Ответить
  • Гнида....
    09 марта, Гость   Ответить
Лента новостей
Все новости

Новости партнеров