Брянский мальчик Фёдор рассказал о ранении во время атаки украинских диверсантов

По словам десятилетнего школьника, он даже не сразу понял, что поймал пулю

04 марта 2023, 22:57, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Десятилетний Фёдор из Брянской области, который пострадал во время атаки украинских диверсантов, рассказал, как получил ранение и решил спасти девочек.

"Я понял, что на месте не надо сидеть, а лучше идти. Когда мы забежали за дома, я начал снимать куртку. Вижу, у меня в куртке дырка и кровь пошла, я так понял, что это пуля", – сказал он в эфире канала "Россия 24" (цитата по РИА Новости).

Утром 2 марта 2023 года Фёдор и две девочки 2015 и 2016 годов рождения направлялись в Новоропскую среднюю школу на машине, на которую напали диверсанты. Водителя автомобиля убили, а Фёдор, несмотря на ранение, помог девочкам выйти через заднюю дверь, а затем скомандовал бежать.

"Дети выскочили и побежали по полю, потом вышли на дорогу. Проехал трактор – не остановился. Ехала машина – остановилась, довёз до подруги. Знакомая там оказала первую помощь, а там уже вызывали скорую", – рассказывала мама Фёдора телеканалу "Звезда".

После случившегося ребёнка госпитализировали. Сейчас его здоровью ничего не угрожает. Ему успешно провели операцию по извлечению пули.

Председатель СКР Александр Бастрыкин наградил ребёнка ведомственной медалью "Доблесть и отвага". В Кремле также собираются наградить Фёдора, сообщал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.