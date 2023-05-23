Диверсионно-разведывательная группа вторглась в Белгородскую область в понедельник, 22 мая, сообщили Путину спецслужбы.

В течение нескольких часов Грайворонский район обстреливали из миномёта. Снаряд попал в детский сад в селе Замостье, в результате чего вспыхнул пожар.

В посёлке Борисовка дрон сбросил бомбу на одно из административных зданий, пробита крыша.

Также ДРГ захватила Дом культуры в селе Гора-Подол. А в огороде одного из сёл Грайворонского района нашли части ракеты.

В связи с произошедшим в Белгородской области ввели режим контртеррористической операции.