Диверсанты в Белгородской области. Что известно о вторжении и как ответит Россия?
О вторжении диверсантов в Белгородскую область стало известно 22 мая
23 мая 2023, 11:53, ИА Амител
Диверсанты совершили вторжение в Белгородскую область. Об этом спецслужбы доложили накануне президенту Владимиру Путину.
Что известно об атаке диверсионно-разведывательной группы (ДРГ) и как на это ответила Россия, – в материале amic.ru.
Что известно об атаке диверсантов?
Диверсионно-разведывательная группа вторглась в Белгородскую область в понедельник, 22 мая, сообщили Путину спецслужбы.
В течение нескольких часов Грайворонский район обстреливали из миномёта. Снаряд попал в детский сад в селе Замостье, в результате чего вспыхнул пожар.
В посёлке Борисовка дрон сбросил бомбу на одно из административных зданий, пробита крыша.
Также ДРГ захватила Дом культуры в селе Гора-Подол. А в огороде одного из сёл Грайворонского района нашли части ракеты.
В связи с произошедшим в Белгородской области ввели режим контртеррористической операции.
Есть ли пострадавшие?
Да, есть. Глава Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил о восьми пострадавших в результате вторжения и попытки диверсии. Большинство из них госпитализировали.
Мужчину и женщину с минно-взрывными ранениями доставили в больницу после обстрела села Глотово. Женщина находится в реанимации в тяжёлом состоянии, а мужчина – в состоянии средней степени тяжести.
Двоих мужчин и одну женщину отправили в больницу с осколочными ранениями в состоянии средней степени тяжести.
При пожаре в детском саду пострадала женщина. Ей медики оказали помощь на месте.
Обновлено в 11:56
Глава Белгородской области сообщил, что вчера при эвакуации скончалась 82-летняя женщина. Причины устанавливаются. В тех сёлах, куда зашла ДРГ, есть двое раненых мирных жителей, до которых пока не получается добраться.
Эвакуируют ли жителей Грайворонского района?
Жители Грайворона пытаются эвакуироваться своими силами, рассказал источник RT накануне.
"Заложников нет, эвакуацию не объявляли, местные жители сами решают уехать", – уточнил собеседник.
В течение 22 мая большая часть населения райцентра и приграничных с Украиной сёл покинула территорию.
С какой целью могла быть совершена попытка диверсии?
По версии Кремля, диверсия в Белгородской области – это попытка минимизировать политический эффект от потери Артёмовска.
"Мы прекрасно понимаем цель таких диверсий – отвлечь внимание от Бахмутского направления", – заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.
"Конечно, это истерическая реакция на падение Артёмовска", – подтвердил "Известиям" военный эксперт Владислав Шурыгин.
Однако точных данных о том, какие цели преследует диверсионно-разведывательная группа, нет.
Кто мог быть в составе ДРГ, вторгнувшейся в Белгородскую область?
Перехватили ли диверсантов?
В Белгородской области объявлен план "Перехват".
Накануне Telegram-канал Baza написал, что правоохранительные органы вели поиск двух автомобилей, на которых скрылись украинские диверсанты.
При этом, по данным источника RT на 22 мая, диверсанты, захватившие Дом культуры в селе Гора-Подол, были окружены.
"Их окружили, работаем", – отметил собеседник издания.
"Вооружённые силы РФ вместе с погранслужбой, Росгвардией и ФСБ принимают необходимые меры по ликвидации противника", – подтвердил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.
Обновлено в 11:57
Губернатор Гладков сообщил, что российские военные продолжают зачистку Грайворонского района.
Как ответит Россия?
"Это связано с ожидаемым контрнаступлением формирований киевского режима", – рассказал "Известиям" военный эксперт Василий Дандыкин.
12:34:38 23-05-2023
Как ответит? Выразит очередную глубокую озабоченность...
13:09:10 23-05-2023
"В течение нескольких часов Грайворонский район обстреливали из миномёта" - за это ответят паркетные генералы? Ну а дать фашистам уйти восвояси как в прошлый раз - это будет очередное предательство. За такое в военное время раньше и расстрелять могли.
14:58:28 23-05-2023
А был мальчик Фёдор там?
15:03:19 23-05-2023
Дожились...
18:19:49 23-05-2023
Чушь какая-то!
23:45:50 23-05-2023
А как Путин ответил за удар по святыне сокральному месту Российского государства Кремлю??????????