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Диверсанты в Белгородской области. Что известно о вторжении и как ответит Россия?

О вторжении диверсантов в Белгородскую область стало известно 22 мая

23 мая 2023, 11:53, ИА Амител

Фото: unsplash.com
Фото: unsplash.com

Диверсанты совершили вторжение в Белгородскую область. Об этом спецслужбы доложили накануне президенту Владимиру Путину.

Что известно об атаке диверсионно-разведывательной группы (ДРГ) и как на это ответила Россия, – в материале amic.ru.

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Что известно об атаке диверсантов?

Диверсионно-разведывательная группа вторглась в Белгородскую область в понедельник, 22 мая, сообщили Путину спецслужбы.

В течение нескольких часов Грайворонский район обстреливали из миномёта. Снаряд попал в детский сад в селе Замостье, в результате чего вспыхнул пожар.

В посёлке Борисовка дрон сбросил бомбу на одно из административных зданий, пробита крыша.

Также ДРГ захватила Дом культуры в селе Гора-Подол. А в огороде одного из сёл Грайворонского района нашли части ракеты.

В связи с произошедшим в Белгородской области ввели режим контртеррористической операции.

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Есть ли пострадавшие?

Да, есть. Глава Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил о восьми пострадавших в результате вторжения и попытки диверсии. Большинство из них госпитализировали.

Мужчину и женщину с минно-взрывными ранениями доставили в больницу после обстрела села Глотово. Женщина находится в реанимации в тяжёлом состоянии, а мужчина – в состоянии средней степени тяжести.

Двоих мужчин и одну женщину отправили в больницу с осколочными ранениями в состоянии средней степени тяжести.

При пожаре в детском саду пострадала женщина. Ей медики оказали помощь на месте.

Обновлено в 11:56

Глава Белгородской области сообщил, что вчера при эвакуации скончалась 82-летняя женщина. Причины устанавливаются. В тех сёлах, куда зашла ДРГ, есть двое раненых мирных жителей, до которых пока не получается добраться.

3

Эвакуируют ли жителей Грайворонского района?

Жители Грайворона пытаются эвакуироваться своими силами, рассказал источник RT накануне.

"Заложников нет, эвакуацию не объявляли, местные жители сами решают уехать", – уточнил собеседник.

В течение 22 мая большая часть населения райцентра и приграничных с Украиной сёл покинула территорию.

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С какой целью могла быть совершена попытка диверсии?

По версии Кремля, диверсия в Белгородской области – это попытка минимизировать политический эффект от потери Артёмовска.

"Мы прекрасно понимаем цель таких диверсий – отвлечь внимание от Бахмутского направления", – заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

"Конечно, это истерическая реакция на падение Артёмовска", – подтвердил "Известиям" военный эксперт Владислав Шурыгин.

Однако точных данных о том, какие цели преследует диверсионно-разведывательная группа, нет.

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Кто мог быть в составе ДРГ, вторгнувшейся в Белгородскую область?

По одной из версий, в составе ДРГ, вторгнувшейся в Белгородскую область, предположительно, мог быть националист Алексей Лёвкин. Его объявили в розыск, следует из базы данных МВД.
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Перехватили ли диверсантов?

В Белгородской области объявлен план "Перехват".

Накануне Telegram-канал Baza написал, что правоохранительные органы вели поиск двух автомобилей, на которых скрылись украинские диверсанты.

При этом, по данным источника RT на 22 мая, диверсанты, захватившие Дом культуры в селе Гора-Подол, были окружены.

"Их окружили, работаем", – отметил собеседник издания.

"Вооружённые силы РФ вместе с погранслужбой, Росгвардией и ФСБ принимают необходимые меры по ликвидации противника", – подтвердил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

Обновлено в 11:57

Губернатор Гладков сообщил, что российские военные продолжают зачистку Грайворонского района.

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Как ответит Россия?

Пока об этом не сообщается.
При этом, заявили в Минобороны, в ночь на 22 мая вооружённые силы нанесли групповой удар высокоточным оружием большой дальности воздушного базирования по объектам на аэродроме Днепр. Поражены ангары с вооружением и боеприпасами, авиационная техника, а также техническая позиция подготовки ракет и несколько самолётов, переоборудованных в качестве носителей этих изделий.
"Это связано с ожидаемым контрнаступлением формирований киевского режима", – рассказал "Известиям" военный эксперт Василий Дандыкин.
СВО украина чрезвычайное происшествие

Комментарии 6

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Гость

12:34:38 23-05-2023

Как ответит? Выразит очередную глубокую озабоченность...

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Гость

13:09:10 23-05-2023

"В течение нескольких часов Грайворонский район обстреливали из миномёта" - за это ответят паркетные генералы? Ну а дать фашистам уйти восвояси как в прошлый раз - это будет очередное предательство. За такое в военное время раньше и расстрелять могли.

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Гость

14:58:28 23-05-2023

А был мальчик Фёдор там?

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Дмитрий

15:03:19 23-05-2023

Дожились...

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пессимист

18:19:49 23-05-2023

Чушь какая-то!

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Гость

23:45:50 23-05-2023

А как Путин ответил за удар по святыне сокральному месту Российского государства Кремлю??????????

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