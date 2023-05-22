Путину доложили. Песков о попытке прорыва украинской ДРГ в Белгородской области

Сил и средств на месте достаточно. Сейчас идёт работа по выдавливанию украинских сил с российской территории и уничтожению диверсантов

22 мая 2023, 19:48, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал ситуацию с попыткой прорыва украинских диверсантов в Белгородскую область. Как сообщает РИА Новости, представитель главы государства отметил, что Владимиру Путину уже доложено о происходящем.

Песков подчеркнул, что сил и средств на месте достаточно. Сейчас идёт работа по выдавливанию украинских сил с российской территории и уничтожению диверсантов.

Пресс-секретарь главы государства добавил, что цель украинской диверсии – отвлечение внимания от артёмовского направления, чтобы минимизировать политический ущерб от потери Вооружёнными силами Украины Артёмовска (украинское название – Бахмут).

Тем временем RT сообщает, что в Грайвороне Белгородской области "много прилётов". Эвакуацию из города не объявляли.

Напомним, что о заходе ДРГ на территорию Грайворонского округа заявил глава Белгородской области Вячеслав Гладков. Он подчёркивал, что ВС РФ вместе с погранслужбой, Росгвардией и ФСБ принимают необходимые меры по ликвидации противника.