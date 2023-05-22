Путину доложили. Песков о попытке прорыва украинской ДРГ в Белгородской области
Сил и средств на месте достаточно. Сейчас идёт работа по выдавливанию украинских сил с российской территории и уничтожению диверсантов
22 мая 2023, 19:48, ИА Амител
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал ситуацию с попыткой прорыва украинских диверсантов в Белгородскую область. Как сообщает РИА Новости, представитель главы государства отметил, что Владимиру Путину уже доложено о происходящем.
Песков подчеркнул, что сил и средств на месте достаточно. Сейчас идёт работа по выдавливанию украинских сил с российской территории и уничтожению диверсантов.
Пресс-секретарь главы государства добавил, что цель украинской диверсии – отвлечение внимания от артёмовского направления, чтобы минимизировать политический ущерб от потери Вооружёнными силами Украины Артёмовска (украинское название – Бахмут).
Тем временем RT сообщает, что в Грайвороне Белгородской области "много прилётов". Эвакуацию из города не объявляли.
Напомним, что о заходе ДРГ на территорию Грайворонского округа заявил глава Белгородской области Вячеслав Гладков. Он подчёркивал, что ВС РФ вместе с погранслужбой, Росгвардией и ФСБ принимают необходимые меры по ликвидации противника.
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