Дизайн, мода и ИТ. Куда пойти учиться на креативные специальности

Институт гуманитарных наук АлтГУ готовит кадры перспективных направлений

20 декабря 2023, 10:45, ИА Амител

Студенты / Фото: "Медиахаб"

Современная молодежь талантлива и амбициозна. Молодые люди зачастую уже знают, чего хотят, и выбирают перспективные профессии. Например, на Алтае креативное образование можно получить в разных вузах, в том числе и в АлтГУ. Институт гуманитарных наук выпускает специалистов индустрии дизайна, моды, современного искусства, производителей медиаконтента, IT*-разработчиков и многие другие гуманитарные профессии будущего.

Институт гуманитарных наук

Был создан в Алтайском госуниверситете в 2020 году. Сегодня там обучается несколько тысяч студентов, среди которых ­– победители и призеры олимпиад, высокобалльники, иностранцы, представители творческой молодежи и региональные предприниматели.

Институт предлагает 67 образовательных программ бакалавриата, магистратуры и аспирантуры очной, вечерней и заочной форм обучения. Поступить можно в том числе и на бюджет. Число бюджетных мест ежегодно возрастает, например в 2023 году было 600.

Популярные направления

Наиболее востребованные программы бакалавриата:

дизайн;

лингвистика;

психология;

реклама и связи с общественностью.

Лидеры в магистратуре: прикладная информатика, социология, педагогическое образование и история искусств.

Высокие позиции в регионе институт занимает и в сфере медиаобразования. Направление подготовки медиакоммуникации включает все образовательные ступени: бакалавриат, магистратуру, аспирантуру.

Практические навыки студенты тренируют на площадках медиакомьюнити МедиаHub*. Пространство состоит из нескольких медиастудий нового поколения, современной техники для фото- и видеосъемки, системы для записи подкастов и многого другого.

В сентябре 2023 года комьюнити получило статус региональной площадки "Студенческого медиацентра Минобрнауки России".

"Сегодня рынок труда отмечает дефицит высокопрофессиональных кадров в секторе креативной экономики, в то время как уход зарубежных игроков открывает для российских производителей новые возможности. На Алтае эту проблему решает Институт гуманитарных наук. Здесь обучают гуманитарным профессиям будущего. Институт создал такие образовательные программы, которые, с одной стороны, дают возможность получить фундаментальное образование, с другой – направлены на развитие гибких креативных, цифровых и коммуникативных компетенций, которые важны не менее узкоспециализированных профессиональных", – объясняет директор института гуманитарных наук АлтГУ Лариса Нехвядович.

По ее словам, институт создал такие образовательные программы, которые, с одной стороны, дают возможность получить фундаментальное образование, с другой – направлены на развитие гибких креативных и цифровых компетенций.

Дополнительное образование института

Учиться в институте гуманитарных наук можно не только по программам высшей школы. Есть и повышение квалификации, и профессиональная переподготовка, творческие занятия для детей и школьников и др.

Здесь открыта академия непрерывного креативного образования Universum*, в которой есть около 20 образовательных программ по трем уровням обучения:

kids* – образовательные продукты для креативного развития детей 4-6 лет;

junior* – здесь можно прокачать актуальные навыки и цифровые компетенции детям и подросткам 7-17 лет;

open* – включает авторские программы повышения квалификации и профессиональной переподготовки от ученых и экспертов креативной индустрии.

* IT ("АйТи); МедиаHub ("МедиаХаб"); Universum ("Юниверсум"); kids ("кидс"); junior ("джуниор"); open ("опен").