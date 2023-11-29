Космос, роботы, промышленность. Кого выпускает институт цифровых технологий АлтГУ?

И какие перспективы он открывает для студентов

29 ноября 2023, 12:00, ИА Амител

Студент / Фото: пресс-служба АлтГУ

Многие старшеклассники уже задумались о поступлении. Почти все они мечтают о престижной и оплачиваемой работе в будущем. Реализовать свои амбиции молодые люди могут в разных вузах страны, в том числе и в АлтГУ, который входит в группу ведущих классических университетов России. Здесь есть институт цифровых технологий, электроники и физики, который нацелен на подготовку научно-исследовательских кадров и инженеров, в том числе IT*-направлений для работы в новейших областях науки и техники.

Кого выпускает институт?

Грамотных специалистов в области:

информатики и вычислительной техники;

физики;

радиофизики;

информационной безопасности.

По всем направлениям подготовки здесь реализуют модель непрерывного образования: бакалавриат – магистратура – аспирантура, что обеспечивает один из самых высоких показателей по трудоустройству выпускников (более 95%).

Институт также активно включился в госпрограммы, направленные на развитие цифрового общества, обеспечения информационной безопасности, развития новых технологий в робототехнике, создании искусственного интеллекта.

Институт сегодня – это четыре выпускающие кафедры, три совместные научно-исследовательские лаборатории с институтами СО РАН, Центр систем автоматизации и управления, Центр радиофизики, физики космоса и космических технологий.

Какие возможности он дает в науке?

В научной сфере он открывает возможности исследования космоса, новых материалов в области медицины и промышленного производства.

Активную роль в этом процессе играют научные студенческие работы и достижения студенческих конструкторских бюро "Радиотехника" и "Умник", отмеченные различными наградами.

Как сегодня развивается институт?

Растет число совместных научных и образовательных программ с вузами Казахстана, Киргизии, КНР и других стран, входящих в международную программу "Университет Шанхайской организации сотрудничества".

Налажены прочные партнерские отношения с предприятиями реального сектора экономики и научными учреждениями, такими как:

Институт водных и экологических проблем СО РАН;

Институт космофизических исследований и аэрономии;

Барнаульское специальное конструкторское бюро "Восток";

Инженерно-технологический центр "СКАНЭКС" и многими другими международными и российскими организациями.

В рамках программы "Приоритет-2030" в 2023 году в институте реализуют проект "Кадры будущего для технологического лидерства в сфере защиты информации: система совместной подготовки с IT-предприятиями региона". Строят новую лабораторию, которую комплектуют современным отечественным оборудованием и программным обеспечением, а также реализуют проект "Школа цифровой грамотности", которая ориентирована на школьников и студентов Алтайского края.

Узнать более подробную информацию об институте цифровых технологий, электроники и физики Алтайского государственного университета, об особенностях поступления в 2024 году можно на официальном сайте ИЦТЭФ АлтГУ (asu.ru).

*IT ("АйТи").