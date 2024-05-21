Дизайнер рассказала, что должно быть в летнем гардеробе каждой модницы

Следует начать с базового набора

21 мая 2024, 08:00, ИА Амител

Набор одежды / Фото: unsplash.com

Уже через 10 дней наступит лето, а значит, пора доставать лучшие наряды. Однако мода меняется так быстро, что часть любого гардероба может устареть всего за несколько лет. Сооснователь бренда Treatea Сара Мерге рассказала "Секрету фирмы", какие вещи должны составлять базу летнего гардероба, чтобы вам всегда было что надеть.

В первую очередь следует обратить внимание на базовые вещи. Летняя база включает белую футболку и белые джинсы. Футболка с короткими рукавами позволяет создавать как деловой, так и повседневный стиль, а рубашку можно носить с любым низом, при том что она выглядит более официально.

Еще одна важная часть любого гардероба – джинсы. Сегодня существует множество моделей, на любой крой, цвет и форму. Опять же, стоит помнить, что мода – величина непостоянная, и в качестве базы следует выбирать не экстремальные модели, а более классический вариант денима: прямой крой или скинни.

Также этим летом следует обратить внимание на костюмы-двойки. Последние несколько лет они находятся в тренде. В частности, стоит присмотреться к пиджакам: если в холодное время он используется как часть костюма, то летом его можно носить как самостоятельный элемент одежды.

Поскольку погода непредсказуема, понадобятся и теплые вещи. В частности, это удлиненные модели кардигана. Одним из его плюсов является удобство использования: если потеплело, его легко можно снять, и, напротив, если стало прохладно, его всегда можно накинуть, не нарушив и не перегрузив при этом существующий образ.

Кроме того, летний сезон сложно себе представить без шорт. Они пользуются большой популярностью, а также просто незаменимы в жаркий период. Универсальный вариант – шорты свободного кроя, средней длины, без порезов, страз и потертостей. Их можно сочетать с низким каблуком, мокасинами, лоферами и кедами.