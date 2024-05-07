Феи и спящие красавицы. Лучшие образы с главного модного бала Met Gala
Нью-йоркский Метрополитен-музей представил ежегодную выставку костюмов
07 мая 2024, 13:00, ИА Амител
Вчера вечером, 6 мая 2024 года, в Нью-Йорке состоялось одно из самых знаменательных событий в мире моды – Met Gala. Ежегодный бал Института костюма Метрополитен-музея, известный как "Вечер моды", в этом году был посвящен теме "Сад Времени", интерпретируя выставку "Спящие красавицы: пробуждение моды".
Красная ковровая дорожка, проходящая перед Метрополитен-музеем, превратилась в пышный сад, где собрались звезды первой величины, облаченные в самые невероятные и креативные наряды, вдохновленные темой вечера.
От ботанических принтов и цветочных мотивов до пышных, объемных силуэтов, напоминающих о распускающихся бутонах, – гости блистали на фоне живых инсталляций и зеленых декораций.
Собрали лучшие костюмы вечера.
13:30:22 07-05-2024
какой ужас. Оплывшие от мерзости и разврата лица.
18:22:18 07-05-2024
Бал сатаны какой-то(((
19:09:50 07-05-2024
а можно подписывать кто эти бабы в непонятных попонах и целлофанах??