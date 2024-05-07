Нью-йоркский Метрополитен-музей представил ежегодную выставку костюмов

07 мая 2024, 13:00, ИА Амител

Met Gala – 2024 / Фото: AP/ТАСС

Вчера вечером, 6 мая 2024 года, в Нью-Йорке состоялось одно из самых знаменательных событий в мире моды – Met Gala. Ежегодный бал Института костюма Метрополитен-музея, известный как "Вечер моды", в этом году был посвящен теме "Сад Времени", интерпретируя выставку "Спящие красавицы: пробуждение моды".

Красная ковровая дорожка, проходящая перед Метрополитен-музеем, превратилась в пышный сад, где собрались звезды первой величины, облаченные в самые невероятные и креативные наряды, вдохновленные темой вечера.

От ботанических принтов и цветочных мотивов до пышных, объемных силуэтов, напоминающих о распускающихся бутонах, – гости блистали на фоне живых инсталляций и зеленых декораций.

Собрали лучшие костюмы вечера.