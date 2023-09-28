ДК "Мотор" выставили на продажу в Барнауле
Будущему владельцу гарантируют окупаемость за семь лет
28 сентября 2023, 18:30, ИА Амител
Фото: 2gis
ДК "Мотор" на улице Германа Титова в Барнауле выставили на продажу. Его стоимость оценивают в 238,5 млн рублей.
Первый этаж здания разделен на два концертных зала вместительностью 1200 и 300 человек. Также здесь расположена столовая и помещение для автошколы.
Чистая прибыль Дома культуры, как сказано в объявлении, составляет 31 млн рублей. Будущему владельцу обещают окупаемость за семь лет.
18:52:53 28-09-2023
А купили за сколько? 50? А построить ярд. Экономика.
20:50:36 28-09-2023
Он же всю жизнь ДК "Моторостроителей" был?
09:55:49 29-09-2023
Тоже интересно когда его в Мотор переделали...
21:49:21 28-09-2023
Выставляли бы сразу весь аул
09:05:16 29-09-2023
В него там еще столько же "бабла ввалить" надо чеб в божеский вид привести