ДК "Мотор" выставили на продажу в Барнауле

Будущему владельцу гарантируют окупаемость за семь лет

28 сентября 2023, 18:30, ИА Амител

Фото: 2gis

ДК "Мотор" на улице Германа Титова в Барнауле выставили на продажу. Его стоимость оценивают в 238,5 млн рублей.

Первый этаж здания разделен на два концертных зала вместительностью 1200 и 300 человек. Также здесь расположена столовая и помещение для автошколы.

Чистая прибыль Дома культуры, как сказано в объявлении, составляет 31 млн рублей. Будущему владельцу обещают окупаемость за семь лет.