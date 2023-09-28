НОВОСТИНедвижимость

ДК "Мотор" выставили на продажу в Барнауле

Будущему владельцу гарантируют окупаемость за семь лет

28 сентября 2023, 18:30, ИА Амител

Фото: 2gis
Фото: 2gis

ДК "Мотор" на улице Германа Титова в Барнауле выставили на продажу. Его стоимость оценивают в 238,5 млн рублей.

Первый этаж здания разделен на два концертных зала вместительностью 1200 и 300 человек. Также здесь расположена столовая и помещение для автошколы. 

Чистая прибыль Дома культуры, как сказано в объявлении, составляет 31 млн рублей. Будущему владельцу обещают окупаемость за семь лет.

Барнаул недвижимость

Комментарии 5

Avatar Picture
Михаил

18:52:53 28-09-2023

А купили за сколько? 50? А построить ярд. Экономика.

  0 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

20:50:36 28-09-2023

Он же всю жизнь ДК "Моторостроителей" был?

  1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

09:55:49 29-09-2023

Тоже интересно когда его в Мотор переделали...

  0 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

21:49:21 28-09-2023

Выставляли бы сразу весь аул

  -1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

09:05:16 29-09-2023

В него там еще столько же "бабла ввалить" надо чеб в божеский вид привести

  0 Нравится
Ответить
Лента новостей
Все новости

Новости партнеров