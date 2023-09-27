В Барнауле наконец-то сдали долгострой, строительство которого начали в 2014 году
Проект начинал новосибирский застройщик, но забросил на этапе котлована
27 сентября 2023, 10:27, ИА Амител
В Барнауле выдали разрешение на ввод в эксплуатацию долгостроя – 17-этажного ЖК "Юбилейный" на улице Юрина, 168к, пишет "Толк".
Напомним, строительство начали почти 10 лет назад – в 2014 году. За прошедшие годы стройка замораживалась, менялся застройщик и сам проект. В итоге сданный ЖК немного отличается от того, что запроектировали изначально: вместо двух "хрустальных башенок" с двухэтажным торгово-административным блоком между секциями в эксплуатацию сдали две вполне стандартных по внешнему виду высотки с блоком посередине.
Строительство ЖК начали в августе 2014 года, тогда комплекс назывался "Новый уровень". Завершить проект планировали в июле 2017 года. Однако в 2015 году барнаульцы заметили, что стройка заброшена на уровне котлована. После сроки были немного скорректированы: строительство II этапа планировалось завершить в августе 2018 года.
Начинал строительство новосибирский застройщик "Лига". Объект выставили на продажу, его через несколько лет выкупил барнаульский "Градос". В 2020 году сообщили, что сдача ЖК перенесена с четвертого квартала 2021 года на четвертый квартал 2022 года.
В декабре 2022 года стало известно, что застройщик уже готовит ЖК к сдаче и все основные строительно-монтажные работы завершены.
10:38:16 27-09-2023
как под копирку - на шумакова тоже таких 2 штуки ляпают
10:42:14 27-09-2023
Я его называю не ЖК "Юбилейный", а ЖК "Больничный", т.к. он находится на территории, отмежованной от территории больничного комплекса
11:04:13 27-09-2023
Гость (10:42:14 27-09-2023) Я его называю не ЖК "Юбилейный", а ЖК "Больничный", т.к. он ... "Морговый" "Раковый корпус" "Последнее пристанище" "Башня скорби"
17:39:58 27-09-2023
ЖК Бацила, инфекционка рядом же.
19:19:05 27-09-2023
Нашли же где жилые дома построить, впрочем, так везде наверное.