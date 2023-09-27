В Барнауле наконец-то сдали долгострой, строительство которого начали в 2014 году

Проект начинал новосибирский застройщик, но забросил на этапе котлована

27 сентября 2023, 10:27, ИА Амител













ЖК "Юбилейный" на ул. Юрина, 168к / Фото: "Дом.рф"

В Барнауле выдали разрешение на ввод в эксплуатацию долгостроя – 17-этажного ЖК "Юбилейный" на улице Юрина, 168к, пишет "Толк".

Напомним, строительство начали почти 10 лет назад – в 2014 году. За прошедшие годы стройка замораживалась, менялся застройщик и сам проект. В итоге сданный ЖК немного отличается от того, что запроектировали изначально: вместо двух "хрустальных башенок" с двухэтажным торгово-административным блоком между секциями в эксплуатацию сдали две вполне стандартных по внешнему виду высотки с блоком посередине.

Строительство ЖК начали в августе 2014 года, тогда комплекс назывался "Новый уровень". Завершить проект планировали в июле 2017 года. Однако в 2015 году барнаульцы заметили, что стройка заброшена на уровне котлована. После сроки были немного скорректированы: строительство II этапа планировалось завершить в августе 2018 года.

Начинал строительство новосибирский застройщик "Лига". Объект выставили на продажу, его через несколько лет выкупил барнаульский "Градос". В 2020 году сообщили, что сдача ЖК перенесена с четвертого квартала 2021 года на четвертый квартал 2022 года.

В декабре 2022 года стало известно, что застройщик уже готовит ЖК к сдаче и все основные строительно-монтажные работы завершены.