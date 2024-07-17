Длинноногая блондинка из Екатеринбурга. Как выглядит новая девушка Джонни Деппа

Голливудского актера заметили с уроженкой России в Лондоне

17 июля 2024, 15:10, ИА Амител

28-летняя Юлия Власова / Фото: соцсети

В Сети вспыхнули разговоры о возможной новой пассии капитана Джека Воробья Джонни Деппа. Как пишет ura.ru, роман с голливудским актером приписывают модели из Екатеринбурга Юлии Власовой. Пару недавно заметили в Лондоне. Отметим, что слухи о возможных отношениях Деппа с Власовой появились в 2022 году. В разговоре с изданием девушка рассказала, что обсуждать свою личную жизнь не намерена.

О Юлии известно, что ей 28 лет, родом она из города Полевского. Школу окончила в Екатеринбурге, после чего поступила в МГИМО, а потом получила диплом в Западно-Чешском университете в Праге. В 2021 году девушка работала координатором-перевозчиком в компании Workpress Aviation и участвовала в конкурсе "Мисс офис". В Чехии у нее есть свой салон красоты.