Длинноногая блондинка из Екатеринбурга. Как выглядит новая девушка Джонни Деппа
Голливудского актера заметили с уроженкой России в Лондоне
17 июля 2024, 15:10, ИА Амител
В Сети вспыхнули разговоры о возможной новой пассии капитана Джека Воробья Джонни Деппа. Как пишет ura.ru, роман с голливудским актером приписывают модели из Екатеринбурга Юлии Власовой. Пару недавно заметили в Лондоне. Отметим, что слухи о возможных отношениях Деппа с Власовой появились в 2022 году. В разговоре с изданием девушка рассказала, что обсуждать свою личную жизнь не намерена.
О Юлии известно, что ей 28 лет, родом она из города Полевского. Школу окончила в Екатеринбурге, после чего поступила в МГИМО, а потом получила диплом в Западно-Чешском университете в Праге. В 2021 году девушка работала координатором-перевозчиком в компании Workpress Aviation и участвовала в конкурсе "Мисс офис". В Чехии у нее есть свой салон красоты.
15:21:28 17-07-2024
Ну и как тут не вспомнить невесту дяди Лео из фильма Эмира Кустурицы, "Сны Аризоны", где Джонни Депп сыграл главную роль? Прм параллели такие очень нехилые!
15:27:37 17-07-2024
Если Джонни с ней развлекается, то это не значит, что он собирается на ней жениться.
15:37:10 17-07-2024
Ну Джонни.. фу какая то не айс так себе
16:16:12 17-07-2024
депп же доомолаживался - старый и страшный.
19:19:43 17-07-2024
Какой позор, про эскортниц бы я еще не читал.
09:58:11 18-07-2024
Мде, девочка конечно далеко не фонтан, страшненькая, с рыбьими губами и силиконовыми сиськами. Фигура ужасная. Нормальные то перевелись уже что-ли ?
11:03:27 18-07-2024
если не был на острове Эпшетейна и не причастен к чудовищным мерзким преступлениям и извращениям, то все остальное вполне зергуд! Девушка, судя по резюме в статье - умничка. После Эмбер, восхищение и обожание ему наверное, как компресс на рану