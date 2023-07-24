Голливудскую звезду экстренно госпитализировали в Будапеште

24 июля 2023, 13:41, ИА Амител

Фото: скриншот с канала Art Support на YouTube

Голливудского актера Джонни Деппа экстренно госпитализировали в Будапеште, сообщает венгерский таблоид Blikk. Артист приехал в столицу Венгрии, чтобы выступить со своей группой. Но накануне концерта его обнаружили в собственном номере без сознания.

Все, что известно о состоянии Джонни Деппа, – в материале amic.ru.

1 Что случилось с Джонни Деппом в Будапеште? По данным издания, актера обнаружили в собственном гостиничном номере без сознания. Депп приехал в Венгрию со своей группой Hollywood Vampires, но в итоге так и не смог выступить: инцидент случился как раз перед началом концерта. Издание пишет, что актер пропустил проверку звука перед концертом. Впрочем, членов его группы это не удивило: артист так делает не впервые. А вот когда Депп не пришел к началу концерта, его команда забила тревогу. Известно, что врачи скорой приняли решение госпитализировать Джонни Деппа после случившегося. Концерт пришлось отложить.

2 В каком состоянии находится Джонни Депп? Пока никакой информации об этом нет. Менеджмент актера никак не комментирует произошедшее. Поэтому сейчас совершенно неизвестно, в каком состоянии находится Джонни Депп. Известно лишь, что ему все-таки понадобилась госпитализация.

3 Из-за чего Джонни Депп потерял сознание? Причины случившегося менеджеры артиста не сообщают. Впрочем, венгерский таблоид выдвигает версию, что все случилось из-за алкоголя или запрещенных веществ. Blikk даже приводит слова одного из членов группы Hollywood Vampires. "Мы слышали, что Депп был перевозбужден, он даже не мог выйти из отеля. Мы также слышали, что ему вызвали врача, чтобы понять, не случилось ли с ним чего-то более серьезного, чем злоупотребление", – цитирует издание музыканта. Впрочем, это лишь неподтвержденная версия. Что на самом деле произошло с Джонни Деппом, пока неизвестно.