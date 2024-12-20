Для алтайских медиков закупили 22 новых автомобиля

Это, в том числе, машины для скорой помощи

20 декабря 2024, 13:40, ИА Амител

Новые автомобили / Фото: телеграм-канал Виктора Томенко / t.me/tomenko_22

Медики Алтайского края получили ключи от 22 новых машин, сообщил губернатор Виктор Томенко в телеграм-канале.

"Это машины скорой помощи и для оказания паллиативной помощи, реанимобиль, автомобили для фельдшеров или врачей, которые работают сразу в нескольких селах", – рассказал глава региона.

Машину получил Первомайский район. Также автопарк обновился в Барнауле, Рубцовске, в Славгородской, Волчихинской, Калманской и Ключевской ЦРБ.

Всего за шесть лет, по словам губернатора, закупили более 500 скорых и машин для неотложной помощи.

"Кроме того, медики в крае начали использовать в работе специальные автомобили для мобильного оказания медицинской помощи на селе и для оказания паллиативной медпомощи", – добавил он.