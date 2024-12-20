Для алтайских медиков закупили 22 новых автомобиля
Это, в том числе, машины для скорой помощи
20 декабря 2024, 13:40, ИА Амител
Медики Алтайского края получили ключи от 22 новых машин, сообщил губернатор Виктор Томенко в телеграм-канале.
"Это машины скорой помощи и для оказания паллиативной помощи, реанимобиль, автомобили для фельдшеров или врачей, которые работают сразу в нескольких селах", – рассказал глава региона.
Машину получил Первомайский район. Также автопарк обновился в Барнауле, Рубцовске, в Славгородской, Волчихинской, Калманской и Ключевской ЦРБ.
Всего за шесть лет, по словам губернатора, закупили более 500 скорых и машин для неотложной помощи.
"Кроме того, медики в крае начали использовать в работе специальные автомобили для мобильного оказания медицинской помощи на селе и для оказания паллиативной медпомощи", – добавил он.
14:30:43 20-12-2024
Подсказываю. Ещё нужно по 3 водителя на каждую машину. Ну и на всякий случай нужны врачи и фельдшеры.