Не только стройки. Какие больницы отремонтировали в Алтайском крае в 2024 году?

Капремонты проводили и в небольших ФАПах, и в крупных учреждениях

17 декабря 2024, 07:15, ИА Амител

Ремонт паллиативного отделения барнаульской горбольницы № 3 / Фото: Минздрав Алтайского края

В 2024 году Минздрав Алтайского края продолжает масштабную работу по модернизации больниц и поликлиник. Работы ведут не только в рамках нацпроекта "Здравоохранение", но и по региональным программам. Особенно это касается ремонта в учреждениях – его чаще всего финансируют именно из краевого бюджета.

О том, какие больницы капитально отремонтировали в этом году и сколько денег на это потратили, – в материале amic.ru.

Ремонтируют и в городах, и в селах

В 2024 году на капитальный ремонт медучреждений Алтайского края в региональном бюджете предусмотрели более 640 млн рублей.

Это не только приведение старых и аварийных зданий в порядок, капремонт проводят также в помещениях, где будет располагаться закупленное новое оборудование.

К декабрю уже закончили работы на семи объектах:

здание Алтайского краевого наркологического диспансера в Бийске;

паллиативное отделение городской больницы № 3 в Барнауле;

помещения центральной городской больницы Бийска, выделенные под региональный сосудистый центр;

отделение оказания паллиативной помощи Рубцовской ЦРБ;

Родинская врачебная амбулатория Шипуновской ЦРБ;

стационар Алейской ЦРБ;

инфекционное отделение городской больницы № 1 Рубцовска.

Региональный сосудистый центр в Бийске / Фото: Минздрав Алтайского края

Но это не все запланированные работы. До конца года закончат капитальный ремонт еще на восьми объектах:

отделения урологии и травматологии в Каменской межрайонной больнице;

инфекционное отделение в Славгородской ЦРБ;

детская поликлиника барнаульской консультативно-диагностической поликлиники № 14;

первый этаж горбольницы № 10 в Барнауле;

помещения горбольницы № 5 (РТП), предназначенные для отделения реабилитации взрослых пациентов;

хирургическое отделение Краевой стоматологической поликлиники;

приемное отделение Заринской ЦРБ;

отделение анестезиологии и реанимации во второй горбольнице Рубцовска.

В краевом Минздраве не раз подчеркивали, что общая цель всех краевых и федеральных программ – модернизировать систему здравоохранения и снизить долю аварийных зданий. При этом приоритетов нет – каждый объект важен, подчеркивает глава ведомства Дмитрий Попов.

"Для нас каждый объект – это знаковое событие. Ведь он очень важен для жителей населенного пункта, в котором он находится. Поэтому нам важно не только построить или отремонтировать здание. Нужно также наполнить его содержанием, чтобы люди получали необходимую помощь. Это не только строительные, но и организационные решения", – сказал министр в "Переговорке" на amic.ru. Стационар Алейской ЦРБ / Фото: Минздрав Алтайского края

Масштабные работы

Некоторые объекты требуют комплексного ремонта, который нужно проводить в течение нескольких лет. Например, модернизацию стационара Алейской ЦРБ начали еще в 2021-м. За три года в здании полностью заменили инженерные сети, что потребовало более 100 млн рублей из краевого бюджета.

Уже полностью отремонтированы первый и второй этажи, фасад и входная группа. В будущем планируется преобразить и третий этаж, где находятся терапия и детское отделение. Работы оцениваются в 28 млн рублей, которые также планируется выделить из региональной казны.

Помимо этого, для медучреждения закупили современное оборудование на 12,9 млн рублей и новую мебель.

С 2023 года идет капитальный ремонт здания барнаульской поликлиники № 1 по адресу ул. Аванесова, 32. Этот филиал долгие годы был в аварийном состоянии, поэтому краевые власти выделили на реконструкцию более 140 млн рублей. В 2024-м был выполнен основной объем работ, а в 2025-м приведут в порядок фасад и проведут внутреннюю отделку.

Также в следующем году продолжат капитально ремонтировать лабораторные помещения Диагностического центра, подземный переход кардиодиспансера и здание по адресу ул. Матросова, 115, куда переедет поликлиника горбольницы № 3.

Фото: Минздрав Алтайского края

Больниц все больше

Но и строительство новых медучреждений также продолжается.

В 2024-м ввели в эксплуатацию несколько крупных объектов, которые строили в предыдущие годы. Так, в Барнауле открылась 14-я "суперполиклиника", которая объединила все отделения в новом современном корпусе. Также начали работу поликлиники в Советском и Алтайском районах.

"Все эти объекты были нам необходимы. Это опорные точки развития здравоохранения в этих муниципалитетах", – рассказывал Дмитрий Попов.К концу года в регионе планируется ввести в эксплуатацию 30 новых объектов: 23 ФАПа и 7 врачебных амбулаторий. Некоторые из них уже открылись и принимают пациентов.

Министр здравоохранения региона заверил, что модернизация первичного звена продолжится и в будущем. Нацпроект "Здравоохранение" завершается, но на смену ему придет "Продолжительная и активная жизнь", где также будут заложены средства на строительство и капремонт больниц. Краевые власти также продолжат развивать свои собственные программы.