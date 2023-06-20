На территории Егорьевского района Алтайского края ввели режим ЧС

Глава Алтайского края Виктор Томенко провел выездное заседание краевой комиссии по ЧС в поселке Перешеечном. Власти запросили дополнительную помощь у федеральной "Авиалесоохраны"

20 июня 2023, 21:12, ИА Амител

Фото: ГУ МЧС по Алтайскому краю

Глава Алтайского края Виктор Томенко заявил, что провел выездное заседание краевой комиссии по ЧС в поселке Перешеечном Егорьевского района. В своем Telegram-канале он отметил, что власти запросили дополнительную помощь у федеральной "Авиалесоохраны". На территории самого района ввели режим ЧС, а площадь пожара выросла уже до 2 тысяч гектаров.

Глава региона рассказал, что сначала с членами комиссии они посмотрели обстановку на месте, проверили организацию работы и обеспечение группировки всем необходимым. На заседании они заслушали доклады ответственных лиц, приняли ряд решений по продолжению работы и ее усилению.

По словам Томенко, обстановка остается сложной, а сильный и порывистый ветер и сухая жаркая погода осложняют работу, из-за чего региону требуется дополнительная помощь федеральной "Авиалесоохраны".

Он также отметил, что в Рубцовск эвакуировали 134 человека из Егорьевского детского психоневрологического интернета, а из Лебяженской туберкулезной больницы – 25 пациентов. Больше никого эвакуировать не планируется, поскольку борьба с лесным пожаром идет в десяти и более километрах от близлежащих населенных пунктов. Вместе с этим Томенко поручил местным властям быть в полной готовности к любому развитию событий.

Ранее сообщалось, что Томенко также встретился с жителями Егорьевского района. Он выслушал их и заверил, что ситуация с тушением огня находится под контролем.