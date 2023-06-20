Губернатор Томенко встретился с жителями Егорьевского района, в котором бушует пожар

Глава региона выслушал их и заверил, что ситуация с тушением огня находится под контролем

20 июня 2023, 20:35, ИА Амител

Фото: "Ленина, 59"

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко встретился с жителями Егорьевского района, в котором продолжает бушевать лесной пожар. Как сообщает Telegram-канал "Ленина, 59", глава региона выслушал их и заверил, что ситуация с тушением огня находится под контролем.

"Уже сейчас предприняты все необходимые меры, чтобы защитить людей и имущество. Задача сложная, но уверен, что все задействованные службы справятся с ней на отлично", – подчеркнул он.

Томенко также попросил жителей составить список проблем, которые есть в районе, – их будут решать на уровне правительства.

Напомним, что с 19 июня площадь пожара в Егорьевском районе Алтайского края увеличилась с 80 до 1200 га. Обстановка серьезно осложняется сильным ветром, а прогноз по погоде пока остается неблагоприятным. Утром на место отправился губернатор Виктор Томенко, чтобы провести заседание с участием краевых руководителей МЧС и МВД и других ответственных лиц.

Ранее сообщалось, что персонал и постояльцев детского психоневрологического интерната и пациентов туберкулезной больницы превентивно эвакуировали – они будут находиться в учреждениях Рубцовска.