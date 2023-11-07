Для маркетплейса Ozon начали строить склады в Барнауле

Первое здание площадью 5 тысяч квадратных метров вводилось в эксплуатацию с июля по сентябрь этого года. На очереди еще два

07 ноября 2023, 09:43, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Девелоперская компания "К-инвест плюс" построила для маркетплейса Ozon первую очередь складских помещений в Барнауле. Как сообщает "Толк", объект с необходимой инфраструктурой появился возле барнаульского поселка Новосиликатного.

Предприниматель Андрей Кутулуцкий рассказал, что здание площадью 5 тысяч квадратных метров вводилось в эксплуатацию с июля по сентябрь этого года. Маркетплейс занял его на правах арендатора. Сейчас на том же участке строится вторая очередь складских помещений – они также будут площадью 5 тысяч квадратных метров. Одновременно с этим подбирается территория и для третьей очереди.

Кутулуцкий подчеркнул, что здание построили с использованием современных технологий. Сейчас складской сегмент в Барнауле представлен в основном старыми помещениями, которые зачастую невозможно переформатировать под новые стандарты.

Сейчас Ozon находится на стадии наращивания логистической инфраструктуры. Один из последних складов маркетплейса был запущен в Подмосковье. Всего с 2020 года площадь инфраструктуры Ozon выросла в семь раз, до 1,7 млн квадратных метров.