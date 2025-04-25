Для непорядочных. Отказы на маркетплейсах хотят сделать платными
Инициативу озвучили в Госдуме
25 апреля 2025, 09:00, ИА Амител
Представители МСП хотят, чтобы за возврат товаров на маркетплейсах платили потребители. Предложение переложить обязанность озвучили в Госдуме. Сегодня большая проблема для продавцов – склонность покупателей заказывать товары, чтоб посмотреть и примерить, но не взять. А за обратную логистику платит селлер.
В связи с многочисленными жалобами от продавцов маркетплейсы вынуждены вводить механизмы воздействия на пользователей. Так, 100 рублей за возврат определенных товаров – действенная мера, чтобы перед покупкой хотя бы задумались: "Точно выкуплю или нет?" О других механизмах радиостанции Business FM (Бизнес ФМ) Барнаул рассказала Евгения Кобелькова, основатель бизнес-клуба "Селлеры Сибири":
"Маркетплейсы еще смотрели на процент выкупа по личному кабинету. Например, я заказываю 20 единиц товара, выкупаю только одну. У меня маленький процент выкупа, соответственно, в личном кабинете отказы высвечивались платные. Те клиенты, добропорядочные, которые немного заказывают, но в большинстве случаев – более 50% – выкупают товар, у них отказы бесплатные".
Удобство и доступность ПВЗ, множество вариантов выбора подпитывают потребительский азарт. Из-за этого к тратам люди относятся менее серьезно. Плата за возвраты может снизить количество покупок, но это точно не тот результат, которого ждут продавцы. Сейчас это лишь инициатива, прозвучавшая в Госдуме. Будет ли она реализована, говорить пока рано.
09:18:57 25-04-2025
мысль здравая, но надо обязательно подходить индивидуально. смотреть на процент выкупа, и уже, исходя из этого, кому-то платить, а кому-то нет. это справедливо
12:18:31 25-04-2025
Гость (09:18:57 25-04-2025) мысль здравая, но надо обязательно подходить индивидуально. ... СОВСЕМ ничего здравого, и СМП еще потеряет от подобной инициативы!
09:21:11 25-04-2025
Давно пора везде вернуть штрафы за отказ.
Комсомолка комсомольцу тоже не должна отказывать
09:36:23 25-04-2025
Что за бред, больше нечем заняться. Повышать уровень благосотояния населения надо, а не думать как в чужой карман залезть. Вещь может просто не подойти ни по фасону ни по размеру. Сейчас лекала все разные , размеры порой не совпадают вообще. и качество порой на фото и в описании не соответствует действительности. А это обман. Давайте недобросовестных продавцов тоже рублём наказыватьт за недостоверную информацию о товаре.
11:37:13 25-04-2025
покупатель (09:36:23 25-04-2025) Что за бред, больше нечем заняться. Повышать уровень благосо... Совершенно верно! С размерам там хаос! Ношу 50 р. В таблице данной модели 50 размер отмечено-российский размер,обьем груди 135 см. В России для 50 р обьем груди 120 см. Подумали опечатка. Заказали по их табл 50 размер. Российский. Пришло 70 размер российский!!!
09:38:46 25-04-2025
Это очень правильно.
Некоторые покупатели хитрят: обналичивают кредитные карты (оплачивают с кредитки, выводят отмену на дебетовую карту), "зарабатывают" на кэшбеках (покупают с карты где кэшбек на покупки на маркетплейсах, отказываются и выводят деньги на другую карту, банк не видит отмену покупки).
Из-за таких и надо ввести платную отмену.
Ну или разрешить 1-2-3 бесплатных возвратов в месяц.
У нас одна покупательница 3 раза заказывала один и тот же товар на 70 тысяч рублей, отказывалась с формулировкой "не подошел товар", при этом фактически не смотрела и нам возвраты приходили не распакованными. Не знаю в чем она хитрила, а мы как продавец заплатили за 3 доставки туда и 2 обратно в сумме около 2500 рублей, 3 месяца товар тупо катался туда-сюда [а далее наш товар вообще потеряли]. Писали обращение в маркетплейс с просьбой скрыть наши товары от этой покупательницы или запретить ей покупать наш товар, нам ответили что не видят с ее стороны нарушений и ничего не могут сделать.
Все транспортные расходы несет продавец. А отказы - это прямые убытки.
Мы выходили на МП рассчитывая что нам будет оставться 10-15%, по факту одна боль, остается, в лучшем случае, 5%, в некоторые месяцы выходит конкретный минут, когда маркетплейс теряет товар и, особенно, становится хорошим за наш счет, без согласования дает скидку за наш счет под 30%, и мы получаем обратно порядка 80% от закупочной цены.
12:19:29 25-04-2025
Гость (09:38:46 25-04-2025) Это очень правильно.Некоторые покупатели хитрят: обналич... Судя по количеству солидарных - НИЧЕГО ПРАВИЛЬНОГО!!!!!!!
20:18:12 25-04-2025
Гость (09:38:46 25-04-2025) Это очень правильно.Некоторые покупатели хитрят: обналич... Хитрецов единицы! ,а вот продавцы !!!,при упаковке товар проверяют?,похоже,что нет! Вместо 50 р. присылают 46,и как можно продавать пуховик с огромным жирным пятном,примерно 15х13см??! Почему присылают и отдают покупателю в скрытую упаковку,из которой сыпется. Обувь,одежда- выбираешь по указан.параметрам - за редким исключением удача на стороне покупателя.
11:44:47 26-04-2025
.. (20:18:12 25-04-2025) Хитрецов единицы! ,а вот продавцы !!!,при упаковке товар про... в какую упаковку они отдают? в комментариях целевая аудитория МП - тупая, необразованная. Читаю и кровь из глаз
20:47:56 26-04-2025
.. (20:18:12 25-04-2025) Хитрецов единицы! ,а вот продавцы !!!,при упаковке товар про... Хитрецов не единицы. Если вам приезжает вещь с пятном, то это не вина продавца, а вина предыдущего покупателя и маркетплейса, который берет отдельные деньги за проверку товара после последнего покупателя, но часто ничего не делает.
100 руб, к слову, это в самом лучшем случае половина (!) суммы, в которую продавцу обходится возврат.
Любой продавец, вещи которого не соответствуют размеру в любом случае платит за покатушки.
Кроме всего этого, продавцы вынуждены закладывать в стоимость товара возвраты. Что означает, что частично возвраты оплачивают добросовестные покупатели.
А
09:55:12 25-04-2025
ты конечно же уверен что то что ты закажешь тебе 100 проц подойдет и обязательно выкупишь! нафиг тогда оно надо, можно шмотками затариваться в торговых точках во всяких аренах да галактиках. Там не берут деньги за то чтобы примерить шмотки
10:33:01 25-04-2025
Идиот
10:41:14 25-04-2025
Одежду и обувь, как минимум, сразу перестанут покупать.
10:44:48 25-04-2025
платит селлер.. продавец или посредники?
11:09:46 25-04-2025
dok_СФ (10:44:48 25-04-2025) платит селлер.. продавец или посредники?... Платит реальный владелец товара - продавец.
Маркетплейс ничего не теряет, а, скорее, и зарабатывает тоже на возвратах.
Продавец оплачивает все этапы обработки отправления и транспортировку в обе стороны.
14:41:11 25-04-2025
Гость (11:09:46 25-04-2025) Платит реальный владелец товара - продавец.Маркетплейс н... Идите торговать своим товаром в торговый центр, и не будете оплачивать обратную доставку.Только там нет столько покупателей , как на интернет площадке
10:56:07 25-04-2025
Какое дело думцам до внутренней кухни маркетплейсов? Маркетплейс сам решит, как и кому делать платный возврат. А думцам лучше бы с Конституцией разобраться, а то "два срока" превратились в 25 лет непрерывных радостных побед.
12:41:12 25-04-2025
3454 (10:56:07 25-04-2025) Какое дело думцам до внутренней кухни маркетплейсов? Маркетп... Значит какой-т "думский" завязан к ним. Вот и все "дело" . А то они о людях типа подумали.... ага ЩаЗ .....
11:34:51 25-04-2025
Вопрос,безусловно,не простой.Не всегда по описаниям и характеристикам можно определить качество товара.Не говоря об одежде и обуви.Но и хитрюги тоже пользуются этим.Это ,конечно,факт.Нарушения бывают как со стороны продавца,когда приходит товар совсем с другими свойствами,так и со стороны ушлого покупателя.Так ,что палка о двух концах и закон не должен быть каким то односторонним.От этого решения не должны страдать не добросовестные покупатели,ни честные продавцы.
13:10:08 25-04-2025
Акакий (11:34:51 25-04-2025) Вопрос,безусловно,не простой.Не всегда по описаниям и характ... Всем предлагать 1 бесплатный возврат в месяц, например, а далее стоимость возврата должна основываться на проценте выкупа прошлых заказов. Выкупаешь почти все - возврат бесплатен. А если заказываешь 30 вещей, а забираешь одну - плати дружок, если не умеешь более вдумчиво заранее выбирать.
06:33:14 26-04-2025
Гость (13:10:08 25-04-2025) Всем предлагать 1 бесплатный возврат в месяц, например, а да... Продавцы от этого не выиграют, люди просто перестанут покупать одежду и обувь.
12:20:42 25-04-2025
Предпринимательские риски никто не отменял, и это не повод ответственность переводить таким образом на покупателей!
12:39:47 25-04-2025
Гость (12:20:42 25-04-2025) Предпринимательские риски никто не отменял, и это не повод о... Попробуй вернуть товар на Али бесплатно. Или на Амазон. Да хоть где,кроме великой России. У нас же свой путь
20:23:46 25-04-2025
Виктор (12:39:47 25-04-2025) Попробуй вернуть товар на Али бесплатно. Или на Амазон. Да х... Потому и не заказываю!!! Прислали босоножки 41р. вместо 39 ,и куда их?,лежали два года ,вчера только продала более чем в 2 раза дешевле. А платье 44р. вместо 50,валяется...
03:38:27 26-04-2025
Гость (12:20:42 25-04-2025) Предпринимательские риски никто не отменял, и это не повод о... Никто не отменял, и стоимость возвратов закладывается в цену товара. Введут платные возвраты - возвратов станет меньше - выиграют покупатели.
12:32:18 25-04-2025
В конечном итоге платит покупатель. В магазине за примерку продавец ничего не теряет, на маркетплейсе каждый возврат 100р грубо. В итоге цена растет и растет, и БУДЕТ выше чем в магазинах
12:56:44 25-04-2025
Все попытки ввести плату за отказ от товара никогда не введут потому ,что это нарушит статьи Закона о защите прав потребителе.
13:13:19 25-04-2025
Олег (12:56:44 25-04-2025) Все попытки ввести плату за отказ от товара никогда не вве... Назовут платой за доставку. И всё. Права не нарушены. Ты не катаешься в такси или на автобусе бесплатно? Посылки и письма бесплатно не отправляешь? А почему кто-то должен платить за покупателя, который не думая накликал полную корзинку заказов? Сборка заказа и транспортировка денег стоят. Кто-то этим занимается, получает зарплату, тратит бензин и ремонтирует авто.
13:18:16 25-04-2025
Олег (12:56:44 25-04-2025) Все попытки ввести плату за отказ от товара никогда не вве... Как раз наоборот...Нарушает Закон возврат товаров. Во-первых возвращают не зависимо от категории товара, а многие (белье, косметика и т.д. возврату и обмену не подлежат), во вторых есть требования к возвратному товару, целостность, наличие всех бирок и шильдиков, а то приходит назад мятый, грязный комок в драном пакете. К тому же товар на маркетплейсах ЗАКАЗАН, а это значит, что уже по определению возврату не подлежит в случае его соответствия и отсутствия брака.
13:19:59 25-04-2025
Четыре раза заказывал сапоги зимние на озоне и каждый раз приходили с браком и что я должен был их купить конечно возврат но при этом почему я должен оплачивать возврат это продавцы хитрят и шлют неликвид пытаясь сбагрить товар который не взяли в магазине поэтому Госдуме вмешиваться нечего что больше других проблем нет в государстве
17:28:16 25-04-2025
Гоша (13:19:59 25-04-2025) Четыре раза заказывал сапоги зимние на озоне и каждый раз пр... Если брак, то никто возражать не будет...А если посылка даже не вскрыта, а говорят, что товар не подошел? Кто тогда мошенник? Порядок нужно наводить без сомнения. Нужен отдельный закон по правилам продаж на маркетплейсах, где будут прописаны не только права покупателей и продавцов, но и самим маркетплейсам пропишут правила. Сейчас продавец там как раб...У него нет никаких прав. Как хозяева пожелают, так и будет.
13:41:29 25-04-2025
АнДрЮШкА, мало того, что за права собакенов рвет и мечет, а также против церковных праздников и за КПСС. Он оказывается еще что-то и через маркетплэйсы продает... Какой разносторонне-развитый организм... Его бы энергию, да в нужное русло...
14:08:38 25-04-2025
Гость (13:41:29 25-04-2025) АнДрЮШкА, мало того, что за права собакенов рвет и мечет, а ... Не вижу противоречий...Если бы не Перестройка я бы сейчас на кафедре штаны протирал и точил зубы о гранит науки....:-)...А так приходится на житие зарабатывать всеми доступными законными способами...Но торговлей занята супруга, а я только посильную помощь оказываю. Да и энергия моя в нужном русле...Ремастерю старые записи нашего коллектива и осваиваю видеопродакшн с ИИ...После хозяйства и этого творчества времени на революции не остается...:-)
15:02:53 25-04-2025
на Озоне приобретал несколько курток .Товар из-за рубежа...Гуанчжоу...указывал вес и рост...Размер как раз присылали!!!!
16:05:00 25-04-2025
А бороться с палью и накрученными отзывами нет желания? На том же озоне покупал батарейки дюрасел, написано Бельгия, в итоге паль, которая хуже самых дешёвых, то же с шампунем и кассетами для бритвы, врут нагло, что Германия, в итоге черт знает в каком подвале сделано!
17:47:52 25-04-2025
А если приходить вообще не тот товар? Заказывала блузку пришла юбка. Конечно отказ. И я должна была еще платить за отказ забирать товар?
18:33:50 25-04-2025
Таня (17:47:52 25-04-2025) А если приходить вообще не тот товар? Заказывала блузку приш... Да маркеты вообще иногда так кидают... Заказывал жене на НГ духи и из одежды еще чего то. А прислали спиннинг, резиновую лодку и набор мебели для кемпинга. Ну не возврат же оформлять. Пришлось мотор лодочный себе на ДР покупать. Палатка пускай пока старая будет. Вдруг продавцы снова ошибутся.
18:29:19 25-04-2025
На мой взгляд, в большинстве своем, возвраты происходят по причине обмана, со стороны продавцов. Они неверно прописывают характеристрики, ростовки, и т.п. Недавно заказа одну штуку, оплатил, через несколько дней, пока шел заказ, внезапно в карточке изменились фото товара и характеристи на более дешевый. Я сразу заподозрил, что дело пахнет керосином. Так оно и вышло. Пришел в ПВЗ, пошупал пакет, не вскрывая, и понял, что продавец меня обманул. Пришлось отказаться. Немного раньше, тоже был случай, купил подоконники, в обрешетке, и т.п., когда пришли не вскрывал в ПВЗ (мой косяк), дома понял, что прислали некондицию. Продавец долго оправдывался, пытаясь меня сделать крайним, но я то понимаю, что при абсолютно целой упаковке, такие повреждения получить можно только до упаковки товара.
И вообще, нужно вводить штрафы на маркетплейсы, за пользование чужими деньгами. Плату списывают сразу, неделю- месяц морозят на своих счетах, приходит некондиция, деньги возвращают. Но покупатель потерял время, удобное время скидок, получает моральный ущерб, и т.п. Это нужно компенсировать.
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20:25:55 25-04-2025
С одеждой и обувью невозможно заказывать без "неудачных" товаров. Заказала я себе сапоги, 38 российский, пришёл 38, но маломерки. Заказала 39. Пришел 40. Заказала 3 раз - пришли не из натуральной кожи сапоги, а другого цвета из дерматина. Пока суть да дело, цена выросла в 2 с лишним раза. Попыталась поспорить и попросить обмен на правильную модель- маркетплейс отказал. Цена выросла и менять по старой цене не стали, сказали:" подберите себе что-то другое". И что, за такую работу оплачивать покупателю?
01:01:55 26-04-2025
давно пора. Знаю тетку одну, зовут лександра. Заказывает дочери 7-10 платьев померить и не факт, что выкупит хотя-бы одно! такая матершинница, и без мозгов. вот для таких и нужны платные отказы!!
05:59:17 26-04-2025
Гость (14:41:11 25-04-2025) Идите торговать своим товаром в торговый центр, и не будете ... Какие все умные, только о своём заботятся, если бы вы ходили в эти центры мы бы и торговали в центрах, ладно одежда не подходит но когда заказывают по две декоративные подушки шести цветов и ни одной не выкупают, а каждая подушка за возврат по 350 рублей вот и посчитайте, если с математикой дружите, жду не дождусь когда маркетплейсы свалят, раньше все зарабатывали и производители и перекупы, сейчас никто. Зато бедные покупатели, обманывают их. Посмотрела бы я как бы вы в ТЦ в одном магазине набрали 50 товаров и с какими бы глазами возвращали через два дня....
06:00:26 26-04-2025
Покупатель оплачивает доставку, она включена в стоимость товара и судя по ценам стоимость возврата то же, хотя товар не возвращается. Купила одну штуку за 400р она была самая дешёвая на мп, в фикс прайсе она 200 руб.
07:40:38 26-04-2025
Бред какой-то сивой кобылы, а ничего, что заказываешь одного цвета, приходит совсем другого, про размер уже и выше писали, а про кол-во брака так и вообще страшно представить, оно приходит нужного размера, нужного цвета, то по шву дырка, почему это должно быть моей проблемой?