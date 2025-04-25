Инициативу озвучили в Госдуме

25 апреля 2025, 09:00, ИА Амител

Девушка смотрит в телефон / Изображение сгенерировано ИИ FusionBrain.AI от Sber AI / amic.ru

Представители МСП хотят, чтобы за возврат товаров на маркетплейсах платили потребители. Предложение переложить обязанность озвучили в Госдуме. Сегодня большая проблема для продавцов – склонность покупателей заказывать товары, чтоб посмотреть и примерить, но не взять. А за обратную логистику платит селлер.

В связи с многочисленными жалобами от продавцов маркетплейсы вынуждены вводить механизмы воздействия на пользователей. Так, 100 рублей за возврат определенных товаров – действенная мера, чтобы перед покупкой хотя бы задумались: "Точно выкуплю или нет?" О других механизмах радиостанции Business FM (Бизнес ФМ) Барнаул рассказала Евгения Кобелькова, основатель бизнес-клуба "Селлеры Сибири":

"Маркетплейсы еще смотрели на процент выкупа по личному кабинету. Например, я заказываю 20 единиц товара, выкупаю только одну. У меня маленький процент выкупа, соответственно, в личном кабинете отказы высвечивались платные. Те клиенты, добропорядочные, которые немного заказывают, но в большинстве случаев – более 50% – выкупают товар, у них отказы бесплатные".

Удобство и доступность ПВЗ, множество вариантов выбора подпитывают потребительский азарт. Из-за этого к тратам люди относятся менее серьезно. Плата за возвраты может снизить количество покупок, но это точно не тот результат, которого ждут продавцы. Сейчас это лишь инициатива, прозвучавшая в Госдуме. Будет ли она реализована, говорить пока рано.