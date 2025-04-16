Подобные рассрочки снижают кредитный рейтинг, пояснила барнаульский юрист

16 апреля 2025, 08:15, ИА Амител

Телефон, соцсети / Фото: pxhere.com

У любителей оформлять рассрочки на маркетплейсах большая вероятность получить отказ по ипотеке. Покупка товара частями ухудшает кредитный рейтинг, подтвердили радиостанции Business FM (Бизнес ФМ) Барнаул сразу в нескольких банках.

Маркетплейсы обычно предоставляют рассрочку через сервисы краткосрочного финансирования – "Купи сейчас, заплати позже" – или микрофинансовые организации. Например, Ozon предоставляет рассрочку с помощью МФО "Озон Кредит".

Отказы в ипотеке сейчас не редкость: в этом году, несмотря на спад рынка, банки отклонили свыше половины всех обращений, подсчитали в национальном бюро кредитных историй. Банки ужесточают требования к клиентам. Все чаще причиной отказа становятся неочевидные факты: наличие нескольких кредитных карт, которыми даже не пользуешься, или заем в МФО при оформлении покупки товара в рассрочку на маркетплейсах, рассказала Анна Бажирова, юрист агентства недвижимости Светланы Музалевой.

"При наличии таких рассрочек снижается кредитный рейтинг, клиенту сложно получить одобрение банка. Банки не хотят рисковать и выдавать ипотеку людям с плохой кредитной историей, так как есть вероятность, что заемщик не сможет погасить ипотечный кредит. По опросу банковских специалистов ипотечного отдела, такие случаи встречаются довольно часто", – пояснила Анна Бажирова.

Ранее amic.ru писал, что в Алтайском крае стали реже выдавать ипотечные кредиты.