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Россиянам, покупающим на маркетплейсах товары в рассрочку, могут отказать в ипотеке

Подобные рассрочки снижают кредитный рейтинг, пояснила барнаульский юрист

16 апреля 2025, 08:15, ИА Амител

Телефон, соцсети / Фото: pxhere.com
Телефон, соцсети / Фото: pxhere.com

У любителей оформлять рассрочки на маркетплейсах большая вероятность получить отказ по ипотеке. Покупка товара частями ухудшает кредитный рейтинг, подтвердили радиостанции Business FM (Бизнес ФМ) Барнаул сразу в нескольких банках.

Маркетплейсы обычно предоставляют рассрочку через сервисы краткосрочного финансирования – "Купи сейчас, заплати позже" – или микрофинансовые организации. Например, Ozon предоставляет рассрочку с помощью МФО "Озон Кредит".

Отказы в ипотеке сейчас не редкость: в этом году, несмотря на спад рынка, банки отклонили свыше половины всех обращений, подсчитали в национальном бюро кредитных историй. Банки ужесточают требования к клиентам. Все чаще причиной отказа становятся неочевидные факты: наличие нескольких кредитных карт, которыми даже не пользуешься, или заем в МФО при оформлении покупки товара в рассрочку на маркетплейсах, рассказала Анна Бажирова, юрист агентства недвижимости Светланы Музалевой.

"При наличии таких рассрочек снижается кредитный рейтинг, клиенту сложно получить одобрение банка. Банки не хотят рисковать и выдавать ипотеку людям с плохой кредитной историей, так как есть вероятность, что заемщик не сможет погасить ипотечный кредит. По опросу банковских специалистов ипотечного отдела, такие случаи встречаются довольно часто", – пояснила Анна Бажирова.

Ранее amic.ru писал, что в Алтайском крае стали реже выдавать ипотечные кредиты.

Сюжет на Business FM (Бизнес ФМ) Барнаул

банки ипотека кредит Бизнес FM Барнаул
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Комментарии 10

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Гость

08:23:39 16-04-2025

За покупку продуктов не будет снижаться рейтинг? Что за бред.

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ВВП

08:45:52 16-04-2025

наличие нескольких кредитных карт, которыми даже не пользуешься, Которые тебе не нужны, но навялили сотрудники банка, что бы показать хорошие показатели

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Гость

10:13:44 16-04-2025

ВВП (08:45:52 16-04-2025) наличие нескольких кредитных карт, которыми даже не пользуе... А зачем вы их берете? У меня нет ни одной, как бы мне их не вялили.

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Гость

08:48:11 16-04-2025

бред какой то, многие маретплейсы предлагают скидку при покупке в рассрочку по этому и пользуются.

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Гость

09:31:18 16-04-2025

а што так?)))
ипатечки по конячим процентам на халупы в человейниках люди брать не хотят?
вместо это выбирают нормальные шмотки, гаджеты и квартиру на съеме? ))
так правильно делают.
за съемную квартиру ключи вернул и свободен, а с вашими системообразующими кровопийцами потом не развяжешься.

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Кхм...

09:42:14 16-04-2025

"Умеешь считать и экономить? Ты не наш клиент!"
🤣

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Виктор

10:02:24 16-04-2025

Я очень хочу посмотреть на человека, который сегодня возьмёт ипотеку под 27% годовых на 20 лет. С платежом 90 тысяч в месяц на двушку 40 квадратов)))) Это ж каким нужно быть....

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Гость

10:03:10 16-04-2025

Ипотека - крепостное право ноо вида.

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Гость

11:29:28 16-04-2025

могут отказать в ипотеке --- под 18 %

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Гость

11:32:00 16-04-2025

могут отказать в ипотеке --- надо вообще отказывать в кредите, тогда все, кто не хочет, чтобы на него кредит повесили, будут специально на маркетплейсе в рассрочку покупать

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