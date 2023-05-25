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Для оптимистов или для пессимистов? Виктор Томенко устроил опрос в Telegram-канале

Жители Алтайского края могут решить, для кого Алтайский край подходит больше

25 мая 2023, 19:22, ИА Амител

Фото: Telegram-канал Виктора Томенко
Фото: Telegram-канал Виктора Томенко

Губернатор Виктор Томенко устроил опрос в своём Telegram-канале. Он решил выяснить, для кого предназначен Алтайский край – для оптимистов или для пессимистов.

На момент написания новостной заметки в опросе приняли участие 1795 человек, из которых подавляющее большинство (88%) выбрали первый вариант.

Напомним, что сегодня губернатор выступил с отчётом о работе правительства за 2022 год. Подробнее о том, что рассказал губернатор и как оценили его выступление эксперты, – в материале amic.ru.

Виктор Томенко Алтайский край
Читайте также в сюжете: Отчёт губернатора Алтайского края за 2022 год

Комментарии 3

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Гость

07:42:14 26-05-2023

А на вопрос, как он относится к пенсионному возрасту, он сможет ответить? Это повлияет на его поддержку

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гость

10:49:40 26-05-2023

"для кого предназначен Алтайский край – для оптимистов или для пессимистов" Дятлы и голосовали. Алтайский край должен быть предназначен для ЛЮДЕЙ.

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Сергей

10:59:38 26-05-2023

Прежде всего Алт Край должен пренадлежать для народа

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