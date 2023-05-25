Для оптимистов или для пессимистов? Виктор Томенко устроил опрос в Telegram-канале

Жители Алтайского края могут решить, для кого Алтайский край подходит больше

25 мая 2023, 19:22, ИА Амител

Фото: Telegram-канал Виктора Томенко

Губернатор Виктор Томенко устроил опрос в своём Telegram-канале. Он решил выяснить, для кого предназначен Алтайский край – для оптимистов или для пессимистов.

На момент написания новостной заметки в опросе приняли участие 1795 человек, из которых подавляющее большинство (88%) выбрали первый вариант.

Напомним, что сегодня губернатор выступил с отчётом о работе правительства за 2022 год. Подробнее о том, что рассказал губернатор и как оценили его выступление эксперты, – в материале amic.ru.