Только вперед и вверх. Как эксперты оценили пятилетку Томенко в Алтайском крае

Некоторые эксперты заявили, что во время отчёта открыли для себя губернатора с новой стороны

25 мая 2023, 18:50, ИА Амител

Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Несмотря на тяжёлые времена, пандемию и многочисленные санкции, Алтайский край не только не ухудшил, а, наоборот, сумел заметно улучшить ключевые социально-экономические показатели в течение последних пяти лет. Именно на этом сделал акцент губернатор Алтайского края Виктор Томенко во время отчёта о работе правительства за 2022 год. Подробнее о том, что рассказал губернатор и как оценили его выступление эксперты – в материале amic.ru.

Дополнительные обязательства

Первую часть выступления губернатор посвятил теме СВО. Виктор Томенко напомнил, что власти Алтайского края на поддержку участникам спецоперации и членам их семей направили почти 1,2 млрд рублей. Также в регионе действуют и другие меры помощи для этой категории лиц. В частности, семьи участников СВО освобождены от платы за детский сад, а в школах, колледжах и техникумах детям предоставляют бесплатное горячее питание. Кроме того, регион обеспечил адресное сопровождение каждой семьи участников СВО.

"Это дополнительные обязательства, которые несёт перед людьми краевое правительство", – подчеркнул председатель реготделения Народного фронта в Алтайском крае Сергей Войтюк, комментируя выступление губернатора.

Три города – три вектора

Глава региона рассказал, каким видит развитие крупнейших городов Алтайского края. Так, Барнаул должен стать самым комфортным городом в Сибири. Трендами развития Бийска станут оборонная промышленность и создание "фармаполиса". Ещё одна перспективная задача – возрождение Рубцовска, который может стать важными "воротами" России в страны Азии.

Спикер АКЗС Александр Романенко подчеркнул: ему импонирует, что губернатор целый блок своего выступления посвятил развитию трёх крупнейших муниципалитетов. "Уже есть реальные успехи в попытке восстановить былую славу Рубцовска как центра тракторостроения. Открытие здесь технопарка и запуск ряда производств даёт основание для этого. Такое же внимание уделяется Бийску. Барнаул – город, в котором комфортно жить и работать, – отметил Романенко. – Думаю, что такой отчёт поддержат абсолютно все жители Алтайского края".

По оценке сенатора Виктора Зобнева, отчёт губернатора стал своеобразным наказом для депутатов всех уровней. "Выступление Виктора Петровича очень важно тем, какие цели и приоритеты в нём заданы. По сути, он обозначил приоритет развития края на последующие 5-10 лет", – уверен член Совфеда.

По словам Зобнева, жители Алтайского края за последние годы увидели много положительных изменений в регионе: в порядок привели городские пространства, активно идёт дорожное строительство: "Некоторые точки роста, о которых говорил губернатор, рассчитаны как минимум на десятилетие. К примеру, агропромышленный комплекс или ВПК".

Не стесняется говорить о проблемах

Главному врачу барнаульской поликлиники № 14 Дмитрию Денисову понравилось, что около четверти своего отчёта Виктор Томенко посвятил здравоохранению. Губернатор сообщил, что за последний год удалось сократить масштабный отток кадров из отрасли. Правительство выделило дополнительные средства на привлечение специалистов – 1,5 млрд рублей на три года. Доплаты получают как молодые врачи, фельдшеры и медсёстры, так и опытные наставники.

"За последние пять лет в отрасли произошли значительные изменения. В том числе в модернизации первичного звена. Перед учреждениями отрасли губернатор ставит чёткую задачу по повышению её доступности и качества. А принятый по инициативе Виктора Томенко закон о статусе медицинского работника привлекает в здравоохранение больше молодёжи. Мы видим это на примере своего учреждения. С осени к нам пришли семь начинающих участковых терапевтов, которые только окончили вуз", – отметил Денисов.

Положительно оценил главный врач и то, что Виктор Томенко не боится указывать на болевые точки в сфере здравоохранения.

"Безусловно, в медицине ещё довольно много проблем. Губернатор не стесняется честно говорить об их причинах. В том числе об оптимизации здравоохранения, которая была практически завершена к началу его работы. С её последствиями пришлось бороться в ходе пандемии и процесс идёт до сих пор", – подчеркнул Денисов.

Взлёт промышленности

Руководитель барнаульского завода "Ротор" Максим Коновалов обратил внимание на успехи алтайской промышленности при Викторе Томенко. "Это период устойчивого развития наших предприятий, их ощутимого роста. В последнее время заметно выросло число квалифицированных кадров. Знаю, что губернатор лично контролирует этот вопрос и координирует деятельность правительства. Менее чем за год в отрасль удалось привлечь 2200 человек, это позволило увеличить объём работ сразу на 27%. Также выросли и зарплаты – в среднем с 38 тысяч рублей до 60 тысяч рублей", – рассказал Коновалов.

Напомним, Виктор Томенко сообщил, что уже в 2023 году в крае будет завершено строительство сразу трёх заводов: это отделочная фабрика Барнаульского меланжевого комбината, завод по производству активированного угля в Шипуновском районе. После масштабной реконструкции запустится Рубцовская обогатительная фабрика.

Настоящий лидер

Губернатор Алтайского края показал себя как сильный и зрелый политический лидер. И ему по праву есть чем гордиться в своей работе, оценил отчёт Виктора Томенко политтехнолог Константин Лукин. "Рост инвестиций, валовой региональный продукт, успехи в сельском хозяйстве и промышленности, развитие дорожной сети – вы сами видели, сколько раз аплодировал зал, реагируя на речь губернатора. При этом во время отчёта я увидел мощный сплав энергии и жизненного опыта – всё то, что характеризует Виктора Томенко как настоящего лидера Алтайского края, выразителя интересов всех его жителей. И за пять лет работы губернатору удалось этого добиться", – уверен эксперт.

Лукин признался, что открыл для себя губернатора не только как профессионального управленца и экономиста, но как "сибиряка с широкой палитрой эмоций, способного слышать мнение каждого".

Откровенным назвал выступление Томенко депутат АКЗС Антон Васильев: "Губернатор прямо говорит о проблемах с кадрами в медицине, необходимости роста доходов населения, миграционных процессах. Откровенный разговор мы услышали по всем ключевым отраслям: промышленности, строительству, жизни на селе".

Особенно важно, считает парламентарий, что глава региона ставит задачи на перспективу. "Все проблемы Виктор Петрович видит в горизонте их решения. Поэтому это послание о возможностях и перспективах, о точках роста и управленческих решениях. Виктор Петрович – оптимист: только вперёд и вверх. У него мышление государственного деятеля, стратега: новый зерновой коридор, регион № 1 на рынке сельхозмашиностроения, развитие "Фармаполиса", Алтайский край как центр оздоровительного туризма. Это правильные и перспективные амбиции", – оценил Васильев.

Позитивный настрой отчёта губернатора отметил и председатель реготделения ОНФ в Алтайском крае Сергей Войтюк и подчеркнул, что это абсолютно верное решение: "Иногда нам действительно не хватает такого оптимистичного настроя и мы как-то забываем, что сделали за эти непростые пять лет. Причём два года из них оказались пандемийными – это был сложнейший период. Потом на нас обрушилось колоссальное санкционное давление, но цифры все объективно показывают – мы в росте".

Отчёт губернатора о работе правительства Алтайского края за 2022 год поддержало большинство депутатов АКЗС. "Мне было приятно сегодня услышать настоящую парламентскую дискуссию с различными мнениями, суждениями и обоснованиями. И я немало усилий приложил, чтобы интересы всех жителей края в законодательном органе были представлены полным спектром политических партий. Время дискуссий продолжится, поскольку скоро наступит предвыборная пора. Надеюсь, что они будут проходить в цивилизованном формате. Я со своей стороны обещаю приложить все усилия. Распри и дрязги нам не нужны. Хочу напомнить, что пессимист строит прогнозы, а оптимист делает погоду", – сказал губернатор в заключительном слове.

Для Виктора Томенко это был пятый по счёту доклад на своём посту. В сентябре пройдут очередные выборы главы региона.