Для педагогов предложили ввести досрочную пенсию
Речь идет о педагогах учреждений среднего профессионального образования
27 мая 2024, 14:57, ИА Амител
В Госдуме разработали законопроект, дающий право на досрочную пенсию педагогам учреждений среднего профессионального образования. Об этом рассказал в своем Telegram-канале депутат ГД Ярослав Нилов.
Напомним, сейчас уйти на пенсию досрочно могут преподаватели, которые минимум 25 лет отработали в колледжах, техникумах или училищах, если в них обучаются не меньше половины студентов в возрасте до 18 лет.
Однако, как уточняется в документе, в последние годы вырос возраст поступающих в учреждения среднего профессионального образования, и это уже привело к тому, что педагоги не набирают нужный стаж.
Авторы инициативы предложили предоставлять преподавателям ссузов с 25-летним стажем право на досрочную пенсию вне зависимости от возраста студентов.
16:59:01 27-05-2024
А что, тех, кто старше 18, надо как-то по-другому учить? Все должны быть в равных условиях. Потому что после 25 лет работы тащить такой воз нагрузки просто невозможно. Про какое качество можно вообще говорить?
18:16:41 27-05-2024
На словах все равны, на деле одни равнее других.