Для педагогов предложили ввести досрочную пенсию

Речь идет о педагогах учреждений среднего профессионального образования

27 мая 2024, 14:57, ИА Амител

Российские деньги / Фото: unsplash.com

В Госдуме разработали законопроект, дающий право на досрочную пенсию педагогам учреждений среднего профессионального образования. Об этом рассказал в своем Telegram-канале депутат ГД Ярослав Нилов.

Напомним, сейчас уйти на пенсию досрочно могут преподаватели, которые минимум 25 лет отработали в колледжах, техникумах или училищах, если в них обучаются не меньше половины студентов в возрасте до 18 лет.

Однако, как уточняется в документе, в последние годы вырос возраст поступающих в учреждения среднего профессионального образования, и это уже привело к тому, что педагоги не набирают нужный стаж.

Авторы инициативы предложили предоставлять преподавателям ссузов с 25-летним стажем право на досрочную пенсию вне зависимости от возраста студентов.