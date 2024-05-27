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Для педагогов предложили ввести досрочную пенсию

Речь идет о педагогах учреждений среднего профессионального образования

27 мая 2024, 14:57, ИА Амител

Российские деньги / Фото: unsplash.com
Российские деньги / Фото: unsplash.com

В Госдуме разработали законопроект, дающий право на досрочную пенсию педагогам учреждений среднего профессионального образования. Об этом рассказал в своем Telegram-канале депутат ГД Ярослав Нилов.

Напомним, сейчас уйти на пенсию досрочно могут преподаватели, которые минимум 25 лет отработали в колледжах, техникумах или училищах, если в них обучаются не меньше половины студентов в возрасте до 18 лет.

Однако, как уточняется в документе, в последние годы вырос возраст поступающих в учреждения среднего профессионального образования, и это уже привело к тому, что педагоги не набирают нужный стаж.

Авторы инициативы предложили предоставлять преподавателям ссузов с 25-летним стажем право на досрочную пенсию вне зависимости от возраста студентов.

Пачки российских денег / Фото: flickr.com

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НОВОСТИОбщество
пенсии

Комментарии 2

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Гость

16:59:01 27-05-2024

А что, тех, кто старше 18, надо как-то по-другому учить? Все должны быть в равных условиях. Потому что после 25 лет работы тащить такой воз нагрузки просто невозможно. Про какое качество можно вообще говорить?

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Гость

18:16:41 27-05-2024

На словах все равны, на деле одни равнее других.

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