Россиянам назвали способ поделиться будущей пенсией с родителями
Ежегодно можно будет передавать, например, по одному баллу каждому родителю
27 мая 2024, 12:45, ИА Амител
В Госдуму внесли законопроект, позволяющий детям передавать свои пенсионные коэффициенты родителям, чтобы увеличить им пенсию, сообщает "Прайм".
Заслуженный юрист России Иван Соловьев отметил, что инициатива депутатов заслуживает внимания, однако такой закон могут не принять, или же им не все смогут воспользоваться.
Согласно законопроекту, ежегодно можно будет передавать не более двух коэффициентов из расчета по одному баллу каждому родителю, либо два, но одному родителю.
При этом работающий россиянин сможет накапливать в год не более 10 пенсионных коэффициентов, в этом случае его ежемесячный доход должен превышать 185 тысяч рублей. Если зарплата составляет 40-50 тысяч рублей в месяц, то человеку придется трудиться только на то, чтобы повысить коэффициенты родителям. А вот создать условия для своей пенсии уже вряд ли получится.
"Поэтому не стоит ожидать повсеместного и широкого применения данной нормы", – приходит к выводу издание.
12:52:21 27-05-2024
Какое "заботливое" у нас государство! Спасибо партия родная за то, что жизнь у нас такая.
13:29:31 27-05-2024
Повысили возраст выхода и следом зарплаты работников пенсфонда со средней в 40 поднялась до 80 тысяч руб... В интернете написано даже не скрываются... А пенсам фигушки...
17:38:32 27-05-2024
Голикова и Оськина расплрдили армию дармоедов, сами поработали еще пяток лет за мрот или на пенсию в 13 тыщ пожили
20:23:03 27-05-2024
Последняя пенсионная реформа афера века.
22:30:46 27-05-2024
Опять обманут(((