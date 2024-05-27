Ежегодно можно будет передавать, например, по одному баллу каждому родителю

27 мая 2024, 12:45, ИА Амител

Пачки российских денег / Фото: flickr.com

В Госдуму внесли законопроект, позволяющий детям передавать свои пенсионные коэффициенты родителям, чтобы увеличить им пенсию, сообщает "Прайм".

Заслуженный юрист России Иван Соловьев отметил, что инициатива депутатов заслуживает внимания, однако такой закон могут не принять, или же им не все смогут воспользоваться.

Согласно законопроекту, ежегодно можно будет передавать не более двух коэффициентов из расчета по одному баллу каждому родителю, либо два, но одному родителю.

При этом работающий россиянин сможет накапливать в год не более 10 пенсионных коэффициентов, в этом случае его ежемесячный доход должен превышать 185 тысяч рублей. Если зарплата составляет 40-50 тысяч рублей в месяц, то человеку придется трудиться только на то, чтобы повысить коэффициенты родителям. А вот создать условия для своей пенсии уже вряд ли получится.