НОВОСТИОбщество

Россиянам назвали способ поделиться будущей пенсией с родителями

Ежегодно можно будет передавать, например, по одному баллу каждому родителю

27 мая 2024, 12:45, ИА Амител

Пачки российских денег / Фото: flickr.com
Пачки российских денег / Фото: flickr.com

В Госдуму внесли законопроект, позволяющий детям передавать свои пенсионные коэффициенты родителям, чтобы увеличить им пенсию, сообщает "Прайм".

Заслуженный юрист России Иван Соловьев отметил, что инициатива депутатов заслуживает внимания, однако такой закон могут не принять, или же им не все смогут воспользоваться.

Согласно законопроекту, ежегодно можно будет передавать не более двух коэффициентов из расчета по одному баллу каждому родителю, либо два, но одному родителю.

При этом работающий россиянин сможет накапливать в год не более 10 пенсионных коэффициентов, в этом случае его ежемесячный доход должен превышать 185 тысяч рублей. Если зарплата составляет 40-50 тысяч рублей в месяц, то человеку придется трудиться только на то, чтобы повысить коэффициенты родителям. А вот создать условия для своей пенсии уже вряд ли получится.

"Поэтому не стоит ожидать повсеместного и широкого применения данной нормы", – приходит к выводу издание.

Пачки российских денег / Фото: flickr.com

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НОВОСТИОбщество

советы эксперта пенсии

Комментарии 5

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Гость

12:52:21 27-05-2024

Какое "заботливое" у нас государство! Спасибо партия родная за то, что жизнь у нас такая.

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Иван

13:29:31 27-05-2024

Повысили возраст выхода и следом зарплаты работников пенсфонда со средней в 40 поднялась до 80 тысяч руб... В интернете написано даже не скрываются... А пенсам фигушки...

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Гость

17:38:32 27-05-2024

Голикова и Оськина расплрдили армию дармоедов, сами поработали еще пяток лет за мрот или на пенсию в 13 тыщ пожили

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Гость

20:23:03 27-05-2024

Последняя пенсионная реформа афера века.

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Светлана

22:30:46 27-05-2024

Опять обманут(((

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