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Для россиян хотят ввести лимит на SIM-карты

Ограничение может быть разное для физлиц и юрлиц

05 марта 2024, 11:25, ИА Амител

Смартфон в руках / Фото: unsplash.com
Смартфон в руках / Фото: unsplash.com

В России прорабатывают введение лимита на количество SIM-карт, которые могут оформить на себя граждане, пишет "Парламентская газета".

Как пояснил сенатор Артем Шейкин, такая необходимость возникла из-за массовой регистрации SIM-карт на одного человека для незаконных действий, в том числе и мошеннических.

"В рамках предложенных изменений это ограничение может быть разное для физических лиц, юридических лиц и нерезидентов", – уточнил Шейкин.

Лимит на одного абонента может составить 100 SIM-карт. Однако это число может измениться при дальнейшей проработке документа.

Фото: unsplash.com

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инициативы запреты Мобильная связь

Комментарии 10

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Олег

11:41:43 05-03-2024

Ха-ха-ха. А Давайте партийность на лбу татуировать.
Во-первых это красиво....

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Гость

11:46:46 05-03-2024

Господин майор не успевает уже ?

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Ру

11:57:45 05-03-2024

Микросхем нетути

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Гость

12:04:06 05-03-2024

Нормальное решение.

Комментаторов на амике куда ни целуй, у них везде задница.

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Гость

12:17:56 05-03-2024

100 симок? По-моему, многовато... Ну, вот к примеру: 1. Сигнализация дома, 2. Котёл в доме, 3. Система управления вебасто в машине, 4. "Основная" симка, по которой говоришь, 5. Симка "для банков", чтоб обезопаситься от жуликов, 6. "Запасная" симка "другого" оператора... И хватит, какбэ...

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гость

12:47:57 05-03-2024

Гость (12:17:56 05-03-2024) 100 симок? По-моему, многовато... Ну, вот к примеру: 1. Сигн... куда тебе стока, одной справишься!

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Гость

12:53:45 05-03-2024

100 SIM-карт -- блин, у кого 200, проблема

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Гость

14:27:07 05-03-2024

Борьба со спамерами? Зачем так сложно? Может просто прикрывать эти шарашки колцентровые, И сажать всех причастных, а тех кто сидит, разобраться с организаторами зековских колцентров? А ще лучше на уровне понятий ввести эту дичь, чтоб хуже петушары на зоне было тем, кто занимается этой гадостью

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Гость

19:21:20 05-03-2024

есть вообще мировая тенденция, и китай её активно внедряет, одна симка в телефоне, она же паспорт, снилс, медкарта... и т.д, и т.п...

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Гость

21:32:41 05-03-2024

Вот я лох! Как взял номер в 2003 году, так по сию пору им и пользуюсь.

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