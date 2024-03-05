Для россиян хотят ввести лимит на SIM-карты
Ограничение может быть разное для физлиц и юрлиц
05 марта 2024, 11:25, ИА Амител
Смартфон в руках / Фото: unsplash.com
В России прорабатывают введение лимита на количество SIM-карт, которые могут оформить на себя граждане, пишет "Парламентская газета".
Как пояснил сенатор Артем Шейкин, такая необходимость возникла из-за массовой регистрации SIM-карт на одного человека для незаконных действий, в том числе и мошеннических.
"В рамках предложенных изменений это ограничение может быть разное для физических лиц, юридических лиц и нерезидентов", – уточнил Шейкин.
Лимит на одного абонента может составить 100 SIM-карт. Однако это число может измениться при дальнейшей проработке документа.
11:41:43 05-03-2024
Ха-ха-ха. А Давайте партийность на лбу татуировать.
Во-первых это красиво....
11:46:46 05-03-2024
Господин майор не успевает уже ?
11:57:45 05-03-2024
Микросхем нетути
12:04:06 05-03-2024
Нормальное решение.
Комментаторов на амике куда ни целуй, у них везде задница.
12:17:56 05-03-2024
100 симок? По-моему, многовато... Ну, вот к примеру: 1. Сигнализация дома, 2. Котёл в доме, 3. Система управления вебасто в машине, 4. "Основная" симка, по которой говоришь, 5. Симка "для банков", чтоб обезопаситься от жуликов, 6. "Запасная" симка "другого" оператора... И хватит, какбэ...
12:47:57 05-03-2024
Гость (12:17:56 05-03-2024) 100 симок? По-моему, многовато... Ну, вот к примеру: 1. Сигн... куда тебе стока, одной справишься!
12:53:45 05-03-2024
100 SIM-карт -- блин, у кого 200, проблема
14:27:07 05-03-2024
Борьба со спамерами? Зачем так сложно? Может просто прикрывать эти шарашки колцентровые, И сажать всех причастных, а тех кто сидит, разобраться с организаторами зековских колцентров? А ще лучше на уровне понятий ввести эту дичь, чтоб хуже петушары на зоне было тем, кто занимается этой гадостью
19:21:20 05-03-2024
есть вообще мировая тенденция, и китай её активно внедряет, одна симка в телефоне, она же паспорт, снилс, медкарта... и т.д, и т.п...
21:32:41 05-03-2024
Вот я лох! Как взял номер в 2003 году, так по сию пору им и пользуюсь.