Правда ли, что детям запретят пользоваться телефонами на уроках?

Депутаты собираются ограничить школьников в использовании телефонов даже в учебных целях

04 декабря 2023, 14:10, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Запретить школьникам сотовые телефоны на уроках намерены депутаты Госдумы. Пользоваться ими можно будет только в определенных ситуациях. Принять законопроект во втором и третьем чтениях парламентарии планируют в декабре. Если за новые ограничения проголосует большинство народных избранников, то они начнут действовать сразу после опубликования закона – то есть в январе 2024 года. В правительстве уже заявили, что документ поддержат. Чего добиваются инициаторы поправки, читайте на amic.ru.

То есть телефонами в школе вообще нельзя будет пользоваться?

В первом чтении поправки в федеральный закон об образовании депутаты приняли 16 ноября. На тот момент они предполагали, что школьники смогут пользоваться телефонами на уроках в экстренных ситуациях, а также для образовательных целей. Например, чтобы дети могли в рамках учебной программы посмотреть документальный фильм или перейти по ссылке, чтобы посмотреть ролик.

Но ко второму чтению законопроект доработали, разрешив пользоваться мобильником только при "возникновении угрозы жизни или здоровью обучающихся, работников организации, осуществляющей образовательную деятельность, иных экстренных случаях", сообщают "Известия". Дата рассмотрения законопроекта во втором чтении пока не определена, но известно, что его намерены принять до конца 2023 года. Вступление в силу запланировано после официального опубликования документа. Известно, что его уже поддержало и правительство РФ.

Зачем им запрещать телефоны?

Авторы поправок утверждают, что эта инициатива исходит от родителей. По их мнению, телефоны отвлекают детей от образовательного процесса, а у учителей нет законного основания для запрета гаджетов.

Председатель Госдумы Вячеслав Володин отметил, что запретить сотовые на уроках просят не только родители, но и педагоги.

"Принятие закона повысит авторитет учителя, будет способствовать живому общению в классе. Это важно, учитывая, что многие дети сегодня страдают настоящей зависимостью от мобильных телефонов и испытывают сложности с социальной коммуникацией", – приводит его слова РБК.

То есть учителя будут забирать телефоны у школьников на время уроков?

Как предполагаемые ограничения будут реализованы на практике, пока до конца неясно. Конкретной формулировки, где должны храниться на время уроков гаджеты, не прописано. Все эти вопросы руководство школы будет решать с родителями, объясняла ранее один из авторов инициативы, глава комитета Госдумы по просвещению Ольга Казакова ("Единая Россия"). По ее словам, документ ограничит использование сотового только на уроке. То есть на перемену запрет не распространяется. Также она отмечала, что учащиеся смогут пользоваться фитнес-браслетами.

Какое наказание предусмотрено?

Законопроект предусматривает дисциплинарное взыскание за нарушение правил пользования телефонами. Например, замечание, выговор и вызов родителей в школу.