Для счастливых сотрудников. Альфа-Банк обновил операционный центр в Барнауле

Открытие обновленного офиса приурочили к 10-летию работы в краевой столице

21 сентября 2023, 10:26, ИА Амител erid: LjN8K8zw2

Обновленный операционный центр в Барнауле / Фото предоставлено Альфа-Банком

Счастливый сотрудник – хороший результат. Согласитесь, условия труда – не ключевой, но очень важный фактор в любом деле. Многие российские компании в последние годы уделяют внимание созданию комфортного места работы и отдыха. В их числе те, кто делает это еще и со вкусом, – Альфа-Банк. 10 лет назад банк открыл в Барнауле большой Региональный операционный центр. В честь юбилея и совершенствования ради там провели масштабный ремонт. И торжественно его презентовали 14 сентября.

Банк – это люди

Обновляли центр в довольно непростое время. Обычно в кризис все компании сворачивают инвестиционные проекты, но в Альфа-Банке решили, что сделают все как запланировали.

"Банк – это люди. Люди, которые создают этот бренд, эти технологии и используют эти продукты. Поэтому мы и стараемся вкладываться в такие удобные офисы. Ведь мы проводим в них большую часть нашей жизни", – рассказала старший вице-президент, директор по развитию сервиса и взыскания Нино Кодуа.

Заместитель председателя правительства, министр экономического развития Алтайского края Анатолий Нагорнов, также принимавший участие в церемонии, вспомнил, как в двухтысячных годах в городе подбирали место для первого офиса банка. Его открыли на проспекте Строителей.

"И уже тогда это был существенный вклад в повышение социального, экономического и даже культурного уровня в городе и регионе", – подчеркнул чиновник.

Он оценил вложение банка не только в такой большой ремонт и физическую инфраструктуру в целом (как ранее писал amic.ru, Альфа-Банк обновил в Барнауле, Камне-на-Оби и Рубцовске несколько офисов до phygital-формата*), но и инвестирование в цифровое развитие, в частности, активный переход на отечественное программное обеспечение.

Открытие обновленного операционного центра в Барнауле / Фото предоставлено Альфа-Банком

И даже массажное кресло

Ремонт был действительно большим: здесь буквально все снесли и создали заново. Офис стал более светлым, в том числе и за счет расширения оконных блоков, более модного цветового оформления. Офис стал более комфортным для работы: просторные помещения, современные места для сотрудников, стильные переговорки. Здесь стало больше современных зон отдыха, где, кроме всего прочего, установлено несколько крутых массажных кресел. Устал – посидел в кресле минут 10 и пошел работать с новыми силами. А до или после работы – в спортзал на первом этаже. Его здесь открыли еще несколько лет назад. И он пользуется большим спросом.

"Это не просто рабочий проект, это проект для сердца и души, ведь это для нескольких тысяч сотрудников. И мы сделали все, чтобы люди чувствовали себя здесь счастливыми. Я убеждена, что именно это позволит им максимально корректно и эмоционально позитивно обслуживать клиентов", – пояснила Нино Кодуа, именно она курировала обновление центра.

Впрочем, модернизировали не только пространство, но и системы работы. Если раньше их было 24, то теперь весь функционал собрали в одной CRM*-системе.

"В планах дальнейшее технологическое обновление. Мы делаем упор на цифровизацию, на автоматизацию процессов, внедрение искусственного интеллекта. Но при этом продолжаем развивать и формат офисов. Кому-то удобнее приходить, кому-то – звонить, кому-то – пользоваться мобильным приложением, поэтому мы занимаемся всеми направлениями", – подчеркнула Нино Кодуа.

Обновленный операционный центр в Барнауле / Фото предоставлено Альфа-Банком

Есть куда расти

Альфа-Банк – один из крупнейших работодателей Алтайского края. Сейчас в штате более 2,5 тыс. человек. Причем за последние два года этот показатель вырос на 20%. И, видимо, продолжит расти.

"У нас растет и количество клиентов, и количество услуг, и количество запросов (в сутки только Региональный операционный офис получает около 30 тыс. обращений, – прим. ред.). А потому растет и штат", – пояснила региональный управляющий Альфа-Банка в Алтайском крае Ирина Бубенко.

В Барнауле есть несколько подразделений: кол-центр, отдел взыскания, телемаркетинг, доставка карт, операционной блок, IT и другие.

Каждый может стать частью крутой команды. Требования минимальные: хотеть работать в отличном месте с отличными людьми, иметь связную и грамотную речь, любить общаться. Всему остальному научат. Кстати, здесь работают и совсем молодые, и даже люди пенсионного возраста, так что никакого возрастного ценза не будет.

Обновленный операционный центр в Барнауле / Фото предоставлено Альфа-Банком

* Phygital ("Фиджитал") – от английского physical ("физикал") и digital ("Диджитал"), сочетание цифровых и физических каналов; CRM – от англ. CustomerRelationshipManagement (кастомеррилейшншип менеджмент) – это система управления взаимоотношениями с клиентом.

АО "Альфа-Банк"

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