По словам лидера партии, иногда народные избранники выступают со слишком уже противоречивыми заявлениями

25 сентября 2024, 16:30, ИА Амител

Алексей Нечаев / Фото: пресс-служба партии

Лидер партии "Новые люди" Алексей Нечаев предложил отменить уголовную ответственность за оскорбления депутатов. Он отметил, что иногда слуги народа позволяют себе такие выражения, на которые сложно отреагировать без резких выражений.

"Бывают моменты, когда депутаты выходят на трибуну и всерьез говорят, что надо женщин на кухню задвинуть, чтобы детей рожали, а не образование получали. Люди не понимают, как здесь не оскорблять. Правильно, что алкогольный магазин в Госдуме закрыли. Но надо продолжать. Для людей создавать возможности. А для себя – запреты. Это непривычно, но нужно. Люди этого ждут", – сказал Алексей Нечаев.

Он уверен, что оценка работы депутатов должна быть честной и не наказываться законом. Сейчас оскорбления представителей власти грозят штрафом до 40 тысяч рублей. Нечаев направил запрос в Верховный суд, где предлагает убрать эту меры.

Еще с одним предложением в тему выступил депутат Госдумы от "Новых людей" Антон Ткачев. Его инициатива – запретить госслужащим проводить видеоконференции в иностранных сервисах. Идея этого законопроекта появилась после того, как французские силовики шантажом попытались получить доступ к серверам "Телеграма", задержав Павла Дурова.

"Партия всегда выступала против блокировки сервисов, где до сих пор нет наших качественных аналогов. Например, YouTube*. Но есть области, где аналоги давно есть и прекрасно работают. Например, видеоконференции. Если владельцы иностранных корпораций не гарантируют свободу слова и тайну переписки, нашим госслужащим справедливо отказаться от их услуг и перейти на российские аналоги. Их много. "Яндекс", Сбер, Iva Technologies*", – говорит Антон Ткачев.

Но обычных пользователей ограничения затрагивать не должны, предложение касается только государственных служащих.

* YouTube ("Ютьюб"); Iva Technologies ("Ива Технолоджис")