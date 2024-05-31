Для семей с детьми предложили ввести скидку на кредиты

Размер скидки будет зависеть от количества детей

31 мая 2024, 15:00, ИА Амител

Семья с детьми / Фото: pxhere.com

Депутат Госдумы Яна Лантратова обратилась к вице-премьеру Татьяне Голиковой с предложением ввести скидки на кредиты для покупки автомобиля семьям с детьми, сообщает РИА Новости.

Для семей, если супругам менее 35 лет и они не имеют детей и не покупали автомобиль, предлагается делать скидку в размере 20% на заем для покупки отечественной машины. Максимальная стоимость автомобиля не должна превышать 2 млн рублей.

Если супруги имеют детей, скидку предлагается повысить до 30%, а автомобиль не должен стоить более 2,5 млн рублей.

Для многодетных семей предлагается скидка 50% при максимальной стоимости автомобиля в размере 3 млн рублей.