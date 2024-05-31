НОВОСТИОбщество

Для семей с детьми предложили ввести скидку на кредиты

Размер скидки будет зависеть от количества детей

31 мая 2024, 15:00, ИА Амител

Семья с детьми / Фото: pxhere.com
Семья с детьми / Фото: pxhere.com

Депутат Госдумы Яна Лантратова обратилась к вице-премьеру Татьяне Голиковой с предложением ввести скидки на кредиты для покупки автомобиля семьям с детьми, сообщает РИА Новости.

Для семей, если супругам менее 35 лет и они не имеют детей и не покупали автомобиль, предлагается делать скидку в размере 20% на заем для покупки отечественной машины. Максимальная стоимость автомобиля не должна превышать 2 млн рублей.

Если супруги имеют детей, скидку предлагается повысить до 30%, а автомобиль не должен стоить более 2,5 млн рублей.

Для многодетных семей предлагается скидка 50% при максимальной стоимости автомобиля в размере 3 млн рублей.

"Это создаст адресные меры государственной поддержки", – говорится в обращении.

Многодетная семья / Фото: freepik.com

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НОВОСТИОбщество

депутаты инициативы Авто Многодетные семьи

Комментарии 4

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Гость

15:11:36 31-05-2024

За чей счет банкет? Яна Лантратова из своего кармана намерена скидки финансировать?

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Гость

15:30:27 31-05-2024

Ну наберут они кредитов (даже не сомневайтесь😊), а отдавать то как будут?.......

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Гость

15:50:37 01-06-2024

Гость (15:30:27 31-05-2024) Ну наберут они кредитов (даже не сомневайтесь😊), а отдавать...
Они никак не будут отдавать. Это бремя ляжет на добросовестных платежеспособных клиентов банка через очередное повышение процентной ставки по кредитам.

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Гость

16:15:45 31-05-2024

а после 35 лет с детьми какие то особенные ? или им зарплату больше платят по возрастной категории ?

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