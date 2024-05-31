Для семей с детьми предложили ввести скидку на кредиты
Размер скидки будет зависеть от количества детей
31 мая 2024, 15:00, ИА Амител
Депутат Госдумы Яна Лантратова обратилась к вице-премьеру Татьяне Голиковой с предложением ввести скидки на кредиты для покупки автомобиля семьям с детьми, сообщает РИА Новости.
Для семей, если супругам менее 35 лет и они не имеют детей и не покупали автомобиль, предлагается делать скидку в размере 20% на заем для покупки отечественной машины. Максимальная стоимость автомобиля не должна превышать 2 млн рублей.
Если супруги имеют детей, скидку предлагается повысить до 30%, а автомобиль не должен стоить более 2,5 млн рублей.
Для многодетных семей предлагается скидка 50% при максимальной стоимости автомобиля в размере 3 млн рублей.
"Это создаст адресные меры государственной поддержки", – говорится в обращении.
15:11:36 31-05-2024
За чей счет банкет? Яна Лантратова из своего кармана намерена скидки финансировать?
15:30:27 31-05-2024
Ну наберут они кредитов (даже не сомневайтесь😊), а отдавать то как будут?.......
15:50:37 01-06-2024
Гость (15:30:27 31-05-2024) Ну наберут они кредитов (даже не сомневайтесь😊), а отдавать...
Они никак не будут отдавать. Это бремя ляжет на добросовестных платежеспособных клиентов банка через очередное повышение процентной ставки по кредитам.
16:15:45 31-05-2024
а после 35 лет с детьми какие то особенные ? или им зарплату больше платят по возрастной категории ?