В рекламе для семей предложили показывать не менее трех счастливых детей

В Госдуме уверены, что это должно побороть сформированный в обществе стереотип

30 мая 2024, 11:52, ИА Амител

Многодетная семья / Фото: freepik.com

В Госдуме разработали законопроект, обязывающий в рекламе для семейной аудитории показывать не менее трех счастливых детей, пишет "Парламентская газета".

Соответствующие поправки разработали для внесения в Закон "О рекламе".

"Если речь идет о рекламе, рассчитанной на семейную аудиторию, чтобы было не менее трех детей, естественно, все дети должны быть счастливыми, улыбающимися", – пояснил депутат ГД Станислав Наумов.

По мнению парламентариев, инициатива должна побороть сформированный в обществе стереотип, что многодетные семьи либо неблагополучные и живут на пособия, либо очень богатые.