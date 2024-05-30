В рекламе для семей предложили показывать не менее трех счастливых детей
В Госдуме уверены, что это должно побороть сформированный в обществе стереотип
30 мая 2024, 11:52, ИА Амител
Многодетная семья / Фото: freepik.com
В Госдуме разработали законопроект, обязывающий в рекламе для семейной аудитории показывать не менее трех счастливых детей, пишет "Парламентская газета".
Соответствующие поправки разработали для внесения в Закон "О рекламе".
"Если речь идет о рекламе, рассчитанной на семейную аудиторию, чтобы было не менее трех детей, естественно, все дети должны быть счастливыми, улыбающимися", – пояснил депутат ГД Станислав Наумов.
По мнению парламентариев, инициатива должна побороть сформированный в обществе стереотип, что многодетные семьи либо неблагополучные и живут на пособия, либо очень богатые.
11:54:48 30-05-2024
🤦🤦🤦
11:57:47 30-05-2024
У нас и так на экранах все довольные и счастливые. Квартиры больше 150 кв.м. отпуск покупки без проблем, остался без работы - пол года живёт на чемодане денег. Не видел ни одного фильма с жёсткой реальностью!
12:15:38 30-05-2024
Гость (11:57:47 30-05-2024) У нас и так на экранах все довольные и счастливые. Квартиры ... У тебя в усть-козлухе одна реальность, в барнео-сити - другая, в Москве - третья. И какую тебе показывать? Реклама - это лишь представление заказчика о своем продукте, а не о твоем существовании.
12:17:16 30-05-2024
одни понты. ну,как всегда. а про СМСки больным детям не показывать?
12:24:29 30-05-2024
Всем людям сделать пластические операции, чтобы они все время улыбались и казались, что они счастливы.
12:33:46 30-05-2024
Цыгане и таджики, ваш выход
12:34:43 30-05-2024
реклама для семей - какое-то обтекаемое определение. конкретную номенклатуру товаров пусть определят для начала. другой вопрос, кому это надо? из телевизора и так елей и счастье льются через край.
12:36:54 30-05-2024
сколько не повторяй сахар-сахар,во рту слаще не станет
12:40:53 30-05-2024
не смотрю рекламу - хоть 20 детей суйте
12:42:12 30-05-2024
Ах вот оно что, нужно просто рекламу показывать
13:16:28 30-05-2024
А что вы ожидали от депутата, да еще от лдпр?
15:09:23 30-05-2024
Стереотип сложится тогда, когда будет стабильность в стране. А у нас инфляция, не доступность, высокие цены на все, не сравнимо с зарплатами. Потому что коррупция и воры. Налоги поднимают, жилье-не укупишь. Они думают люди совсем дураки-посмотрят рекламу йогурта, прослезятся и плодиться начнут??? Бездумно только мигранты плодятся, точнее уже упакованные детьми сюда прутся. Им после мазанки в кишлаке наша социалка манна небесная. Разумный человек сто раз подумает, заводить большую семью или нет? Потянет мужик один пятерых??? А всех надо одеть обуть, накормить, выучить, вылечить. Несложно посчитать примерно сколько это надо в месяц зарабатывать. А такого заработка по факту нет. Тыщ 200 надо на большую семью, чтобы не баланду хавать. Агитаиоры хреновы, своих детей по заграницам обеспечили, наворовав при огромной ещё и зарплате. Воровать прекратите, деньги для блага народа - причём их же деньги!!!!! вот тогда будет и рождаемость и министерства счастья, как предложила матвиенка
15:19:39 30-05-2024
Тыщ 200 надо на большую семью,
С твоих 200 тысяч со следующего года новый налог- ибо богач!!!
18:35:15 30-05-2024
Гость (15:19:39 30-05-2024) Тыщ 200 надо на большую семью, С твоих 200 тысяч со след... с моих 200 тыщ)))))) спасибо бро, если б они ещё бы были)))))
19:01:53 30-05-2024
В последнее время многодетные кроме раздаражения не вызывают никаких других чувств.
07:31:52 31-05-2024
Зачем плодить нищету?