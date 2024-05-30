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В рекламе для семей предложили показывать не менее трех счастливых детей

В Госдуме уверены, что это должно побороть сформированный в обществе стереотип

30 мая 2024, 11:52, ИА Амител

Многодетная семья / Фото: freepik.com
Многодетная семья / Фото: freepik.com

В Госдуме разработали законопроект, обязывающий в рекламе для семейной аудитории показывать не менее трех счастливых детей, пишет "Парламентская газета".

Соответствующие поправки разработали для внесения в Закон "О рекламе".

"Если речь идет о рекламе, рассчитанной на семейную аудиторию, чтобы было не менее трех детей, естественно, все дети должны быть счастливыми, улыбающимися", – пояснил депутат ГД Станислав Наумов.

По мнению парламентариев, инициатива должна побороть сформированный в обществе стереотип, что многодетные семьи либо неблагополучные и живут на пособия, либо очень богатые.

Госдума Законопроекты Многодетные семьи

Комментарии 16

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Гость

11:54:48 30-05-2024

🤦🤦🤦

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Гость

11:57:47 30-05-2024

У нас и так на экранах все довольные и счастливые. Квартиры больше 150 кв.м. отпуск покупки без проблем, остался без работы - пол года живёт на чемодане денег. Не видел ни одного фильма с жёсткой реальностью!

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Гость

12:15:38 30-05-2024

Гость (11:57:47 30-05-2024) У нас и так на экранах все довольные и счастливые. Квартиры ... У тебя в усть-козлухе одна реальность, в барнео-сити - другая, в Москве - третья. И какую тебе показывать? Реклама - это лишь представление заказчика о своем продукте, а не о твоем существовании.

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Гость

12:17:16 30-05-2024

одни понты. ну,как всегда. а про СМСки больным детям не показывать?

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Гость

12:24:29 30-05-2024

Всем людям сделать пластические операции, чтобы они все время улыбались и казались, что они счастливы.

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Гость

12:33:46 30-05-2024

Цыгане и таджики, ваш выход

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Гость

12:34:43 30-05-2024

реклама для семей - какое-то обтекаемое определение. конкретную номенклатуру товаров пусть определят для начала. другой вопрос, кому это надо? из телевизора и так елей и счастье льются через край.

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гость

12:36:54 30-05-2024

сколько не повторяй сахар-сахар,во рту слаще не станет

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Гость

12:40:53 30-05-2024

не смотрю рекламу - хоть 20 детей суйте

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Гость

12:42:12 30-05-2024

Ах вот оно что, нужно просто рекламу показывать

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Гость

13:16:28 30-05-2024

А что вы ожидали от депутата, да еще от лдпр?

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Гость

15:09:23 30-05-2024

Стереотип сложится тогда, когда будет стабильность в стране. А у нас инфляция, не доступность, высокие цены на все, не сравнимо с зарплатами. Потому что коррупция и воры. Налоги поднимают, жилье-не укупишь. Они думают люди совсем дураки-посмотрят рекламу йогурта, прослезятся и плодиться начнут??? Бездумно только мигранты плодятся, точнее уже упакованные детьми сюда прутся. Им после мазанки в кишлаке наша социалка манна небесная. Разумный человек сто раз подумает, заводить большую семью или нет? Потянет мужик один пятерых??? А всех надо одеть обуть, накормить, выучить, вылечить. Несложно посчитать примерно сколько это надо в месяц зарабатывать. А такого заработка по факту нет. Тыщ 200 надо на большую семью, чтобы не баланду хавать. Агитаиоры хреновы, своих детей по заграницам обеспечили, наворовав при огромной ещё и зарплате. Воровать прекратите, деньги для блага народа - причём их же деньги!!!!! вот тогда будет и рождаемость и министерства счастья, как предложила матвиенка

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Гость

15:19:39 30-05-2024

Тыщ 200 надо на большую семью,
С твоих 200 тысяч со следующего года новый налог- ибо богач!!!

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Гость

18:35:15 30-05-2024

Гость (15:19:39 30-05-2024) Тыщ 200 надо на большую семью, С твоих 200 тысяч со след... с моих 200 тыщ)))))) спасибо бро, если б они ещё бы были)))))

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Гость

19:01:53 30-05-2024

В последнее время многодетные кроме раздаражения не вызывают никаких других чувств.

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Гость

07:31:52 31-05-2024

Зачем плодить нищету?

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