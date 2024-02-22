Студенты-медики провели диспансеризацию жителей алтайских сел

Бойцы студотрядов побывали в нескольких районах края

22 февраля 2024, 10:00, ИА Амител

Студент-медик / Фото предоставлено пресс-службой АГМУ

Студенты Алтайского медицинского университета провели осмотр жителей нескольких сел региона. В составе медицинских отрядов они выезжали на диспансеризацию 12-16 февраля.

Бойцы СМО "Аликорн" работали в Усть-Калманском районе, а студенты СМО ALBUS ("Албус") – в Тогульском.

"Наши студенты проделали колоссальную работу. За несколько дней ребята провели выезды с медицинской группой и оказали помощь в диагностике заболеваний. Также они помогали среднему медицинскому персоналу в заполнении медицинской документации и выполнении различных манипуляций", – прокомментировала ректор АГМУ Ирина Шереметьева.

Руководитель вуза подчеркнула, что подобные выезды – важное направление работы, и оно будет продолжено.

Тем более что у такого формата есть видимый результат. По словам председателя комитета Алтайского краевого Заксобрания по здравоохранению Владимира Лещенко, работающие и будущие медики нашли у нескольких жителей региона ряд заболевай. Люди о них даже не знали, а теперь могут начать лечение.

"В ходе общения с ребятами обсудили востребованность данных выездных мероприятий, результаты и то, какой уникальный опыт получают будущие медицинские работники, которые после окончания вуза останутся трудиться в лечебных учреждениях региона", - добавил Лещенко.

Также студенты рассказали жителям сел, как правильно питаться, соблюдать здоровый образ жизни. И продемонстрировали правила оказания первой медпомощи. Пообщались бойцы отрядов и с будущими выпускниками школ, которые готовятся поступать в медвуз.

Как ранее сообщал amic.ru, несколько дней назад Алтайский государственный медицинский университет победил во Всероссийском конкурсе на лучшую практику организации деятельности студенческих отрядов. А в прошлом году сразу три студотряда пополнили копилку АГМУ знаменами всероссийского уровня.