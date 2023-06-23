"Для тех, кто любит село". Дом с бассейном и помидорками сдают за 8 тысяч на Алтае
Дом, где слышны петухи, сдают в алтайском селе
23 июня 2023, 07:01, Анастасия Бичакова
Двухэтажный дом площадью 50 кв. м с бассейном сдают в алтайском селе Ая за 8 тыс. рублей в сутки (цена может варьироваться в зависимости от месяца и количества забронированных для проживания дней). С участка, где расположен коттедж, открывается вид на горы, небо и другие дома. Такое объявление появилось на "Циане".
Сначала арендодатель строго отмечает, что это "предложение только для тех, кто любит село, обожает собак, балдеет от пения петухов в четыре утра...", но в итоге смягчается:
"[И для тех], кто просто наслаждается отдыхом".
Дом рассчитан на четыре человека. "Дети тоже человеки", – уточняется в объявлении.
Подчеркивается, что здесь есть микроволновка, холодильник, электрический чайник и телевизоры. А еще на фото в объявлении запечатлен урожай помидоров, которым хвастают хозяева дома. Вот только сделана фотография в 2013 году...
Из дополнительных "фишек" в стоимость, кроме бассейна, входят аренда беседки, гамака, стоянки и мангала.
09:14:30 23-06-2023
дом площадью 50 кв. м 2 этажа 5*5, у меня в саду такой. С помидорами.
12:13:58 23-06-2023
Гость (09:14:30 23-06-2023) дом площадью 50 кв. м 2 этажа 5*5, у меня в саду такой. С п... Молодес
14:03:07 23-06-2023
8 тыс, в месяц 240 тыс, с дуба рухнули чтоль.....