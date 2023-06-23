"Для тех, кто любит село". Дом с бассейном и помидорками сдают за 8 тысяч на Алтае

Дом, где слышны петухи, сдают в алтайском селе

23 июня 2023, 07:01, Анастасия Бичакова

Фото: "Циан"

Двухэтажный дом площадью 50 кв. м с бассейном сдают в алтайском селе Ая за 8 тыс. рублей в сутки (цена может варьироваться в зависимости от месяца и количества забронированных для проживания дней). С участка, где расположен коттедж, открывается вид на горы, небо и другие дома. Такое объявление появилось на "Циане".





































Фото: "Циан"

Сначала арендодатель строго отмечает, что это "предложение только для тех, кто любит село, обожает собак, балдеет от пения петухов в четыре утра...", но в итоге смягчается:

"[И для тех], кто просто наслаждается отдыхом".

Дом рассчитан на четыре человека. "Дети тоже человеки", – уточняется в объявлении.

Подчеркивается, что здесь есть микроволновка, холодильник, электрический чайник и телевизоры. А еще на фото в объявлении запечатлен урожай помидоров, которым хвастают хозяева дома. Вот только сделана фотография в 2013 году...

Из дополнительных "фишек" в стоимость, кроме бассейна, входят аренда беседки, гамака, стоянки и мангала.