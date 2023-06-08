В Барнауле за 6 млн продают квартиру, в которой вместо люстры — свечной фитиль
Квартиру с романтическим интерьером и слегка "давящим" освещением предлагают купить барнаульцам
08 июня 2023, 07:01, ИА Амител
В Барнауле "трешку" с розовым настроением продают за 6,3 млн рублей в десятиэтажной "панельке" на ул. Эмилии Алексеевой, 65. Такое объявление появилось на "Циане".
В квартире немало элементов розового цвета: часть обоев, многочисленные шторы, покрывало в стиле "пэчворк" и плюшевый медведь, сидящий на тумбе перед кроватью. Как говорится, сплошное ми-ми-ми.
Здесь бело-пурпурная ванная комната, в которой одна из стен украшена аляпистой плиткой с цветочным принтом. В общем, настроение у "трешки" романтическое.
На потолке в спальне есть круглая ниша, похожая на гигантскую свечу. Вместо люстры посередине нее – проводок, похожий на фитиль.
И да, освещение в квартире тоже томное – розовато-жёлтое. Такое, что хочется прищуриться.
"Трешка" находится на восьмом этаже. В районе, где ее продают, развита инфраструктура. В шаговой доступности школы, детские сады, больницы, аптеки, магазины и остановки общественного транспорта.
07:25:13 08-06-2023
Хорошая квартира для куклы Барби)
07:41:11 08-06-2023
понравилась комната с диваном - сидишь в стену пялишь
07:42:12 08-06-2023
Трешка? по фото 2 комнаты.
08:14:24 08-06-2023
фу
09:48:44 08-06-2023
Дизайн на любителя. Цена завышена на 1-1.2 млн.
10:21:36 08-06-2023
обот переклеить, шторы заменить. и ничем не будет отличатьсч от нормальной квартиры. давно уже никто не покупает РЕМОНТ. Покупают стены и потолок
11:40:04 08-06-2023
Гость (10:21:36 08-06-2023) обот переклеить, шторы заменить. и ничем не будет отличатьсч... Только для стен и потолка на Эмилии Алексеевой цена сильно завышена. Продавец явно за "оригинальный" ремонт денег хочет. А не за стены и потолок.
10:50:38 08-06-2023
Какая то гадость. Никто не купит.