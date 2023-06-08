В Барнауле за 6 млн продают квартиру, в которой вместо люстры — свечной фитиль

Квартиру с романтическим интерьером и слегка "давящим" освещением предлагают купить барнаульцам

08 июня 2023, 07:01, ИА Амител

Фото: "Циан"

В Барнауле "трешку" с розовым настроением продают за 6,3 млн рублей в десятиэтажной "панельке" на ул. Эмилии Алексеевой, 65. Такое объявление появилось на "Циане".





















Фото: "Циан"

В квартире немало элементов розового цвета: часть обоев, многочисленные шторы, покрывало в стиле "пэчворк" и плюшевый медведь, сидящий на тумбе перед кроватью. Как говорится, сплошное ми-ми-ми.

Здесь бело-пурпурная ванная комната, в которой одна из стен украшена аляпистой плиткой с цветочным принтом. В общем, настроение у "трешки" романтическое.

На потолке в спальне есть круглая ниша, похожая на гигантскую свечу. Вместо люстры посередине нее – проводок, похожий на фитиль.

И да, освещение в квартире тоже томное – розовато-жёлтое. Такое, что хочется прищуриться.

"Трешка" находится на восьмом этаже. В районе, где ее продают, развита инфраструктура. В шаговой доступности школы, детские сады, больницы, аптеки, магазины и остановки общественного транспорта.