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В Барнауле за 6 млн продают квартиру, в которой вместо люстры — свечной фитиль

Квартиру с романтическим интерьером и слегка "давящим" освещением предлагают купить барнаульцам

08 июня 2023, 07:01, ИА Амител

Фото: "Циан"
Фото: "Циан"

В Барнауле "трешку" с розовым настроением продают за 6,3 млн рублей в десятиэтажной "панельке" на ул. Эмилии Алексеевой, 65. Такое объявление появилось на "Циане".

В квартире немало элементов розового цвета: часть обоев, многочисленные шторы, покрывало в стиле "пэчворк" и плюшевый медведь, сидящий на тумбе перед кроватью. Как говорится, сплошное ми-ми-ми.

Здесь бело-пурпурная ванная комната, в которой одна из стен украшена аляпистой плиткой с цветочным принтом. В общем, настроение у "трешки" романтическое.

На потолке в спальне есть круглая ниша, похожая на гигантскую свечу. Вместо люстры посередине нее – проводок, похожий на фитиль.

И да, освещение в квартире тоже томное – розовато-жёлтое. Такое, что хочется прищуриться.

"Трешка" находится на восьмом этаже. В районе, где ее продают, развита инфраструктура. В шаговой доступности школы, детские сады, больницы, аптеки, магазины и остановки общественного транспорта.

Фото:

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НОВОСТИБарнаул
недвижимость

Комментарии 8

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ВВП

07:25:13 08-06-2023

Хорошая квартира для куклы Барби)

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Гость

07:41:11 08-06-2023

понравилась комната с диваном - сидишь в стену пялишь

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Гость

07:42:12 08-06-2023

Трешка? по фото 2 комнаты.

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Гость

08:14:24 08-06-2023

фу

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ГОСТЬ

09:48:44 08-06-2023

Дизайн на любителя. Цена завышена на 1-1.2 млн.

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Гость

10:21:36 08-06-2023

обот переклеить, шторы заменить. и ничем не будет отличатьсч от нормальной квартиры. давно уже никто не покупает РЕМОНТ. Покупают стены и потолок

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Гость

11:40:04 08-06-2023

Гость (10:21:36 08-06-2023) обот переклеить, шторы заменить. и ничем не будет отличатьсч... Только для стен и потолка на Эмилии Алексеевой цена сильно завышена. Продавец явно за "оригинальный" ремонт денег хочет. А не за стены и потолок.

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Гость

10:50:38 08-06-2023

Какая то гадость. Никто не купит.

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