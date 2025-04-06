Для устранения коммунальной аварии в барнаульском поселке привлекли автокран

Холодной воды нет в части жилых домов

06 апреля 2025, 18:00, ИА Амител

Фото: Telegram-канал "Росводоканал Барнаул"

В микрорайоне Сибирская Долина в барнаульском поселке Бельмесево произошло повреждение насосного оборудования на артезианском водозаборе. На время работ часть жилых домов осталась без холодной воды, сообщает "Росводоканал Барнаул".

В водоканале не уточнили, по каким конкретно адресам отсутствует водоснабжение. Ориентировочное время устранения повреждения – 20:00.

При обследовании специалисты обнаружили неисправность насоса.

"К настоящему времени специалисты водоканала привлекли к работам автокран, освободили подъездные пути для техники и демонтировали вышедший из строя насос. Ведутся работы по установке нового насосного оборудования", – говорится в сообщении.

Фото: Telegram-канал "Росводоканал Барнаул"

По адресу улица Куликовская, 32, организован подвоз воды. В водоканале принесли извинения за доставленные неудобства.