Для устранения коммунальной аварии в барнаульском поселке привлекли автокран
Холодной воды нет в части жилых домов
06 апреля 2025, 18:00, ИА Амител
В микрорайоне Сибирская Долина в барнаульском поселке Бельмесево произошло повреждение насосного оборудования на артезианском водозаборе. На время работ часть жилых домов осталась без холодной воды, сообщает "Росводоканал Барнаул".
В водоканале не уточнили, по каким конкретно адресам отсутствует водоснабжение. Ориентировочное время устранения повреждения – 20:00.
При обследовании специалисты обнаружили неисправность насоса.
"К настоящему времени специалисты водоканала привлекли к работам автокран, освободили подъездные пути для техники и демонтировали вышедший из строя насос. Ведутся работы по установке нового насосного оборудования", – говорится в сообщении.
По адресу улица Куликовская, 32, организован подвоз воды. В водоканале принесли извинения за доставленные неудобства.
20:01:01 06-04-2025
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