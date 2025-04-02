Прокуратура взяла на контроль устранение коммунальной аварии в Новоалтайске

На место происшествия выехал территориальный прокурор

02 апреля 2025, 10:51, ИА Амител

Фото: Jos Speetjens / unsplash.com

Прокуратура Алтайского края поставила на контроль устранение коммунальной аварии в Новоалтайске, в результате которой без воды осталась часть города. Об этом сообщила помощник прокурора региона Мария Антошкина.

Напомним, 1 апреля в Новоалтайске произошла коммунальная авария на пересечении улиц Магистральной и Анатолия. В социальных сетях очевидцы писали, что воду отключили в центре города и в микрорайоне Стройка около 17:00. Повреждения обещали устранить к 23:00 1 апреля. Но утром 2 апреля в домовые чаты начала поступать информация о продолжении аварийно-восстановительных работ с 09:00. Подача воды жителям Новоалтайска ограничена до сих пор.

"По поручению прокурора края Антона Германа на место выехал территориальный прокурор для установления причин и условий произошедшего, организации проверочных мероприятий, оценки достаточности принятых ресурсоснабжающими организациями мер к подвозу воды гражданам", – рассказали в ведомстве.

Краевая прокуратура контролирует ход ремонтных работ, а также восстановление водо- и теплоснабжения.