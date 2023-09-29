Для всех, кто ценит время. Кто в Барнауле занимается продажей подержанных авто?

Опытные менеджеры автосалона "Олимп Моторс" помогут владельцу выгодно продать свое транспортное средство

29 сентября 2023, 11:00, ИА Амител erid: LjN8KDTNH

Продажа авто / Фото: senivpetro / freepik.com

Если вы хотя бы раз занимались самостоятельной продажей машины на вторичном рынке, то наверняка знаете, что этот процесс может быть сложным и небыстрым. Подготовка авто к показу, телефонные переговоры отнимают кучу времени, а еще есть риск нарваться на мошенников. Как облегчить себе жизнь? Обратиться к профессионалам.

Куда именно?

В барнаульский автосалон "Олимп Моторс".

Здесь выкупят ваш подержанный автомобиль или поставят его на комиссионную продажу: вы получите быструю оценку машины, эксперты проведут осмотр и определят ее рыночную стоимость.

Почему это удобно?

Это удобно для всех, кто ценит свое время, поскольку процесс продажи будет быстрым и простым.

Вы будете освобождены от звонков потенциальных покупателей, избавитесь от бумажной волокиты и организационных забот.

В "Олимп Моторс" ваш автомобиль будет находиться в теплом помещении, на удобной парковке и под круглосуточной охраной. И вам не придется мыть его перед каждым показом и переживать за каждую царапинку.

А еще автосалон не будет торговаться с покупателями и позаботится, чтобы достойные варианты без ДТП и с "зеленой" историей были проданы по очень выгодной цене.

Доверьте "Олимп Моторс" ваше транспортное средство, а они помогут найти ему нового владельца.

"Олимп Моторс" (ООО "Сибирьавтоцентр")

Адрес: Барнаул, Северный Власихинский проезд, 53

Тел.: (3852) 581-100

Режим работы: ежедневно с 09:00 до 19:00

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