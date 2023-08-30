Вторая жизнь авто. Где в Барнауле продать подержанный автомобиль?
Автосалон "Олимп Моторс" выкупит ваше транспортное средство и вернет его на дорогу с новым хозяином
30 августа 2023, 13:00, ИА Амител erid: LjN8K2j6b
Хотите продать свой автомобиль? Чтобы эта идея не превратилась в утомительную задачу поиска покупателя с бесконечными звонками, переговорами и организацией просмотров, можно обратиться к профессионалам. Автосалон "Олимп Моторс" выкупит ваш подержанный автомобиль, обеспечит ему необходимый уход и найдет ему нового хозяина.
Процедура выкупа машины максимально проста и прозрачна, проходит в несколько этапов:
- осмотр автомобиля;
- профессиональная оценка;
- определение стоимости и комиссии;
- оформление документов;
- подготовка к продаже;
- выставление машины в салоне.
Команда профессионалов возьмет на себя весь процесс продажи и обеспечит вас качественным сервисом. Специалисты "Олимп Моторс" профессионально осмотрят и проверят машину на каждом этапе.
Салон позаботится, чтобы достойные варианты без ДТП и с "зеленой" историей были проданы по очень выгодной цене. Здесь ваш б/у автомобиль получит новую жизнь.
Используя услугу выкупа, вы освобождаете время от звонков потенциальных покупателей, избавляетесь от бумажной волокиты и организационных забот.
Это удобно для всех, кто ценит свое время. Доверьте "Олимп Моторс" ваше транспортное средство, а они помогут найти ему нового владельца.
"Олимп Моторс" (ООО "Сибирьавтоцентр")
Тел.: (3852) 581-100
Режим работы: ежедневно с 09:00 до 19:00
WA
Реклама
Комментарии в эфире