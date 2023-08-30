Вторая жизнь авто. Где в Барнауле продать подержанный автомобиль?

Автосалон "Олимп Моторс" выкупит ваше транспортное средство и вернет его на дорогу с новым хозяином

30 августа 2023, 13:00, ИА Амител erid: LjN8K2j6b

Продажа авто / Фото: standret / freepik.com

Хотите продать свой автомобиль? Чтобы эта идея не превратилась в утомительную задачу поиска покупателя с бесконечными звонками, переговорами и организацией просмотров, можно обратиться к профессионалам. Автосалон "Олимп Моторс" выкупит ваш подержанный автомобиль, обеспечит ему необходимый уход и найдет ему нового хозяина.

Процедура выкупа машины максимально проста и прозрачна, проходит в несколько этапов:

осмотр автомобиля;

профессиональная оценка;

определение стоимости и комиссии;

оформление документов;

подготовка к продаже;

выставление машины в салоне.

Команда профессионалов возьмет на себя весь процесс продажи и обеспечит вас качественным сервисом. Специалисты "Олимп Моторс" профессионально осмотрят и проверят машину на каждом этапе.

Салон позаботится, чтобы достойные варианты без ДТП и с "зеленой" историей были проданы по очень выгодной цене. Здесь ваш б/у автомобиль получит новую жизнь.

Используя услугу выкупа, вы освобождаете время от звонков потенциальных покупателей, избавляетесь от бумажной волокиты и организационных забот.

Это удобно для всех, кто ценит свое время. Доверьте "Олимп Моторс" ваше транспортное средство, а они помогут найти ему нового владельца.

"Олимп Моторс" (ООО "Сибирьавтоцентр")

Тел.: (3852) 581-100

Режим работы: ежедневно с 09:00 до 19:00

WA

Фото: "Одимп Моторс"

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