Для защиты Крымского моста установили заградительные боны

Со временем их установят по всей протяженности переправы

31 июля 2023, 17:15, ИА Амител

Фото: ТАСС

По обе стороны Крымского моста установили боны для защиты от атаки подводных и надводных дронов. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По информации канала, со временем боны установят по всей протяженности моста. Они должны будут помешать новым терактам киевского режима.

Напомним, что новый теракт произошел ранним утром 17 июля. Киев совершил террористическую атаку на Крымский мост с помощью двух надводных беспилотников. Пролеты получили повреждения, опоры моста уцелели.

В результате происшествия погибла семейная пара из Белгородской области, их дочь получила серьезные травмы. Ее уже выписали из больницы – она будет жить с бабушкой и дедушкой. Возбуждено и расследуется уголовное дело о теракте.