Он заявил, что предупреждал бизнесмена о возможных проблемах

25 августа 2024, 18:10, ИА Амител

Дмитрий Медведев / Фото: t.me/medvedev_telegram

Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев прокомментировал задержание Павла Дурова во Франции. Пост об этом он опубликовал в своем телеграм-канале.

По словам Медведева, ранее он разговаривал с Дуровым о том, почему основатель Telegram не хочет сотрудничать со спецслужбами разных стран по тяжким преступлениям. Дуров заявил, что это его принципиальная позиция, на что Медведев предупредил: это приведет к проблемам во всех странах.

Попытка стать "гениальным человеком мира", как считает Медведев, стала ошибкой Дурова.



"Он просчитался. Для всех наших общих теперь врагов он русский – и потому непредсказуемый и опасный. Другой крови. Точно не Маск и не Цукерберг (кстати, активно сотрудничающий с ФБР). Дурову надо, наконец, понять, что Отечество, как и времена, не выбирают…" – написал зампред Совбеза.

