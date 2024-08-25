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Дмитрий Медведев прокомментировал задержание Павла Дурова во Франции

Он заявил, что предупреждал бизнесмена о возможных проблемах

25 августа 2024, 18:10, ИА Амител

Дмитрий Медведев / Фото: t.me/medvedev_telegram
Дмитрий Медведев / Фото: t.me/medvedev_telegram

Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев прокомментировал задержание Павла Дурова во Франции. Пост об этом он опубликовал в своем телеграм-канале.

По словам Медведева, ранее он разговаривал с Дуровым о том, почему основатель Telegram не хочет сотрудничать со спецслужбами разных стран по тяжким преступлениям. Дуров заявил, что это его принципиальная позиция, на что Медведев предупредил: это приведет к проблемам во всех странах.

Попытка стать "гениальным человеком мира", как считает Медведев, стала ошибкой Дурова. 

"Он просчитался. Для всех наших общих теперь врагов он русский – и потому непредсказуемый и опасный. Другой крови. Точно не Маск и не Цукерберг (кстати, активно сотрудничающий с ФБР). Дурову надо, наконец, понять, что Отечество, как и времена, не выбирают…" – написал зампред Совбеза.
 

Дмитрий Медведев Происшествия соцсети
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Комментарии 5

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Гость

18:14:10 25-08-2024

Для начала, Дуров уехал из России именно по этой причине, что опасался за собственную безопасность.
И если есть выбор в тюрьме какой страны сидеть, то уж точно не там, где разрешены пытки.

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Гость

18:57:18 25-08-2024

Гость (18:14:10 25-08-2024) И если есть выбор в тюрьме какой страны сидеть, то уж точно не там, где разрешены пытки. Какой срок вы отмотали в тюрьме свободной демократической Франции? И сколько в тюрьме пыточной РФ? И по каким статьям? Ну чтобы понять, что вы можете со знанием дела озвучивать свое мнение, основанное на своем личном опыте. Либо вы мирдверьмячь.

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Гость

20:28:57 25-08-2024

Гость (18:57:18 25-08-2024) Какой срок вы отмотали в тюрьме свободной демократической Фр... Мирдверьмячики, продолжайте меня минусовать. А про пытки хрюкнувшего, плюсовать. Хоть приблизительное ваше количество узнаем.

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Гость

19:30:59 25-08-2024

Гость (18:14:10 25-08-2024) Для начала, Дуров уехал из России именно по этой причине, чт... Задолбали вы, либерасты беспонтовые

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Антон

22:18:57 25-08-2024

Гость (19:30:59 25-08-2024) Задолбали вы, либерасты беспонтовые... Ну вот Дуров либераст. Не похоже что тебя задолбали либерасты, раз ты заходишь про них новости читать.

PS либералис кстати с латинского «свободный».

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