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"Диктатура одиночек не терпит". Как в мире отреагировали на арест Павла Дурова?

Наблюдатели считают причины задержания политическими и "хоронят" свободу слова

25 августа 2024, 11:25, ИА Амител

Павел Дуров / Фото: страница Павла Дурова во "ВКонтакте"
Павел Дуров / Фото: страница Павла Дурова во "ВКонтакте"

Создатель популярного в мире мессенджера Telegram, бизнесмен и долларовый миллиардер Павел Дуров задержан полицией во французском аэропорту Ле-Бурже в 20:00 по местному времени (21:00 по Москве). После этого его поместили под стражу. Официальной информации о действиях силовых структур Франции в отношении Дурова не так много, зато реакция на его арест в Сети весьма обильная. Amic.ru следил за этой реакцией, а также версиями наблюдателей о причинах произошедшего.

Признан соучастником?

Дуров прибыл во Францию из Баку в сопровождении своей девушки и телохранителя. Он обвиняется властями в причастности к тяжким преступлениям: педофилии, торговле наркотиками и другим. По большому счету, вина предпринимателя, имеющего гражданство нескольких государств, в том числе французское, состоит в отказе мессенджера Telegram от сотрудничества с местными силовыми структурами.

Французская газета Parisien объясняет, почему о возможном уголовном преследовании Павла Дурова не было известно ранее: "Ордер на розыск активировался только в том случае, если данное лицо прибыло бы на территорию Франции", – пишет издание.

"Задержание было произведено офицерами жандармерии воздушного транспорта (GTA). Этот 39-летний французско-русский, возвращавшийся из Азербайджана, выходил из своего частного самолета в сопровождении своего телохранителя и его помощницы, сообщает TF1. <...> Внесенный в список лиц, находящихся в розыске (FPR), Павел Дуров находился под угрозой французского ордера на обыск, выданного на основании предварительного расследования Управлением по делам несовершеннолетних (Ofmin) Национального управления судебной полиции Франции, отвечающим за борьбу с насилием в отношении несовершеннолетних", – приводит подробности Parisien.

Также, согласно TF1, ему предъявлены обвинения в совершении различных преступлений, о которых ему сообщили следователи Национального управления по борьбе с мошенничеством (Onaf): терроризм, мошенничество, незаконный оборот наркотиков, отмывание денег или даже совместное использование материалов, связанных с детскими преступлениями.

"Действительно, французское правосудие считает, что отсутствие модерации на платформе Telegram, как и отсутствие сотрудничества с правоохранительными органами, делает его соучастником многочисленных преступлений, которые происходят там ежедневно", – пишет газета.

Павел Дуров / Фото: vk.com/durov

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Политолог-американист Алексей Наумов полагает, что "официальная причина задержания Павла Дурова имеет мало отношения к реальности".

"Дуров, скорее всего, на неделе встречался в Баку с Путиным (или высокопоставленными чиновниками из Кремля) – бывал, говорят, в России и в 2023 году. Западная Европа и США считают Telegram связанным с российским государством: для Павла было ошибкой приезжать сейчас на территорию ЕС, тем более обладая французским паспортом", – пишет он в своем телеграм-канале.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова раскритиковала западные неправительственные организации, напомнив, как в 2018 году группа из 26 НПО, в том числе "Хьюман Райтс Вотч", "Эмнести интернешнл", "Фридом Хаус", "Репортеры без границ", "Комитет по защите журналистов" и другие, осудила решение российского суда заблокировать Telegram. 

"Все это было сказано ими потому, что с 1 июля 2018 года в России вступил в силу закон Яровой, обязывающий операторов телекоммуникационных услуг хранить записи телефонных сообщений и интернет-трафик их клиентов на протяжении полугода, а также ключи для расшифровки переписки пользователей и предоставлять их ФСБ России по запросу", – указала Захарова в своем телеграм-канале.

Она подчеркнула, что западные НПО призывали российские власти прекратить создавать препоны в работе Telegram. Они обращались к ООН, Совету Европы, ОБСЕ, Евросоюзу, США и правительствам других стран с просьбой противостоять действиям России, защитить основные права свободы выражения и конфиденциальности.

"Вместе с тем Дуров все это время оставался на свободе, продолжая развивать Telegram. Как думаете, на этот раз они будут взывать к Парижу и требовать освобождения Дурова или проглотят языки?" – задала вопрос официальный представитель внешнеполитического ведомства России.

"Имеет политические основания"

Вице-спикер Госдумы РФ Владислав Даванков убежден, что Дурова "нужно вытаскивать". "Призвал главу МИД России Сергея Лаврова выступить с призывом к французским властям освободить Павла Дурова из-под стражи".

"Его арест может носить под собой политические основания и являться инструментом для получения доступа к личной информации пользователей Telegram. Этого допустить нельзя. СМИ пишут, что правоохранительные органы считают Дурова причастным к "обороту наркотиков, преступлениям против детей и мошенничеству" из-за "отсутствия модерации и сотрудничества с представителями закона" у Telegram. Мир не знает ни одного мессенджера, где такие нарушения не происходят. Но почему-то никто не арестовывает и не сажает их владельцев. И сейчас этого не должно произойти", – высказал свое мнение политик.

Сенатор и телеведущий Алексей Пушков был предельно резок в своем телеграм-канале:

"Либеральная диктатура не терпит одиночек, претендующих на свободу и играющих не по ее правилам. Илону Маску приготовиться".

Журналист, депутат Мосгордумы Андрей Медведев считает, что задержание Дурова само по себе, может быть, и не вызвало бы резонанс в России, если бы не одно обстоятельство:

"Фактически это главный мессенджер нынешней войны. Это альтернатива закрытой военной связи. Вероятно, с сегодняшнего дня вопрос создания военного мессенджера для нашей армии становится жизненно важным. Потому что как долго Telegram останется таким, как мы его знаем, и останется ли вообще такой мессенджер теперь трудно предсказать", – поделился он опасениями в своем телеграм-канале.

С Медведевым согласился телеграм-канал "Рыбарь":

"Абсолютно так: то, что Telegram на данный момент стал чуть ли не главным средством управления подразделениями в зоне СВО (причем по обе стороны фронта) – секрет разве что для некоторых лиц в Главном управлении связи (ГУС). Хорошая новость в том, что такие разработки у нас есть, причем представляют они не просто военный мессенджер, а полноценную систему поддержки принятия решения (СППР) с множеством других функций. Занимаются ими тоже не Кулибины, а настоящие инициативные профессионалы своего дела, о которых в Минобороны в курсе".

Илон Маск / Кадр из видео: YouTube-канал Real Time with Bill Maher

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Удар по крипте

Директор Лиги безопасного интернета, член Общественной палаты РФ Екатерина Мизулина предположила, что "задержание – это удар по TON, в которую инвестировали представители крупного российского бизнеса".

"То есть отчасти продолжение санкционной политики США", – написала она в своем телеграм-канале.

Политолог Павел Данилин не исключает, что скоро Telegram "станет или российской соцсетью (если Дуров назло задержавшим его западным спецслужбам передаст его в РФ), или антироссийской (если ЦРУ продавит Дурова)":

"То, что Дурова арестовали сразу после его визита в Азербайджан (параллельно с Владимиром Путиным, кстати), тоже намекает на то, что условием его освобождения будет передача Telegram под контроль глобалистских структур и ЦРУ. То, о чем Дуров неоднократно говорил. Вот такая она – западная свобода. Надеюсь, что наши спецслужбы сделают какие-то действия, чтобы вытащить гражданина России Павла Дурова (а он гражданство России не утрачивал) из застенок".

Российский юрист Максим Рябыко не исключил, что Дуров все-таки сможет выпутаться из данной истории. По его словам, нужно внимательно оценить доказательства и конкретно действия, в совершении которых подозревают бизнесмена.

"Есть преступление и собственно бездействие, игнорирование запроса правоохранительных органов могут трактовать как пособничество в совершении преступления, а там – в зависимости уже от степени тяжести преступления", – сообщил Рябыко каналу РЕН ТВ.

Пока трудно сказать, докажут ли французские силовики прямой или косвенный умысел бездействия Дурова в конкретных делах. Также важно, насколько корректные направлялись запросы, ведь сам основатель Telegram мог и не знать, о какого рода преступлениях в них шла речь, если документы носили формальный характер и не содержали деталей.

"При такой фактуре, возможно, у него есть шанс выйти более-менее сухим из воды при наличии адекватной юридической поддержки", – считает Рябыко.

Согласно релокантской привычке

Известный американский журналист Такер Карлсон написал в сети Х, что арест Павла Дурова – "это живое предупреждение всем владельцам платформ, которые не желают цензурировать правду".

"Мрак быстро сгущается над бывшим свободным миром", – уверен он.

Еще один популярный представитель масс-медиа США, журналистка, блогер Кэндис Оуэнс, весьма эмоционально отреагировала на задержание Павла Дурова:

"Проблема со свободой слова в том, что она не позволяет СМИ управлять повесткой. Раньше они могли оправдать войну для вас в далекой стране. Теперь вы можете увидеть реальность того, что они делают. Вот почему был арестован Павел Дуров. Потому что демоны теряют контроль".

Даже Ксения Собчак возмутилась произошедшим:

"Есть такой мем "а в России вообще убили бы", его используют, когда хотят высмеять релокантскую привычку превозносить права и свободы в эмиграции даже тогда, когда они ровно такие же, как в России. Так вот вопрос: задержали бы Дурова у трапа в Москве и грозило бы ему тут 20 лет тюрьмы?"

Такер Карлсон / Кадр из видео: YouTube-канал Tucker Carlson

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Комментарии 11

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Гость

11:37:46 25-08-2024

Если бы не было Дурова, то и новостей новостей не было бы. Вот такой сегодня день.

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Знающий

11:41:15 25-08-2024

Миллиарды от политики не спасают

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Гость

12:38:34 25-08-2024

Для меня Дуров это человек сделавший сам себя и изменивший этот мир к лучшему! Своим широким мышлением обогнавший свое время. Икона свободы, честности и всего прогрессивного. Получается так. Нет ни где на этой планете места, где можно так самореализовать по-честному и в рамках закона свой талант, чтобы не посадили за несотрудничество с "силовиками". По-моему это позор всему западному миру.

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Гость

15:18:44 25-08-2024

Гость (12:38:34 25-08-2024) Для меня Дуров это человек сделавший сам себя и изменивший э... сексот он

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dok_CФ

09:37:28 26-08-2024

Гость (12:38:34 25-08-2024) Для меня Дуров это человек сделавший сам себя и изменивший э... И социализм не в счет..?

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Musik

13:57:04 25-08-2024

Телега кирдык?

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Гость

16:01:13 25-08-2024

Musik (13:57:04 25-08-2024) Телега кирдык? ... не, не думаю. там наверняка есть команда сотрудников....
А вот что с "Хомяком" и прочими тапалками... Вот в чём большой вопрос !!

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Гость

14:20:33 25-08-2024

Диктатура одиночек не терпит? Очень напоминает "А у них негров линчуют!"
Уж чья бы корова....

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Гость

14:43:00 25-08-2024

Гость (14:20:33 25-08-2024) Диктатура одиночек не терпит? Очень напоминает "А у них негр...
Из либерды будете?

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Олег

14:26:11 25-08-2024

Те же самые обвинения против Телеграмма выдвигал Соловьев в 2018 г.
Смешно.

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Гость.

06:49:06 26-08-2024

По большому счету, Франция показала лжедемократию в западном мире.

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