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Дмитрий Нагиев хочет сделать бренд из своего имени

Актер уже подал соответствующую заявку в Роспатент

16 января 2024, 12:43, ИА Амител

Кадр из видео / НТВ
Кадр из видео / НТВ

Российский актер Дмитрий Нагиев захотел сделать бренд из своего имени. Об этом сообщают "Ведомости".

Нагиев уже подал соответствующую заявку в Роспатент. В случае одобрения он сможет выпускать под собственным брендом парфюмерию и косметику, одежду и обувь, ювелирные украшения, часы, а также оказывать рекламные и образовательные услуги.

Отмечается, что ранее собственного бренда у Нагиева не было, при этом он выпускал коллекцию сумок и солнцезащитных очков в коллаборации с Julia Fom. 

На уточняющий запрос журналистов Дмитрий Нагиев не ответил.

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Комментарии 4

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Гость

13:09:24 16-01-2024

Бренд из имени Дима? Не выйдет! У меня уже так сына зовут!

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Гость

14:05:46 16-01-2024

красава

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Гость

16:48:12 16-01-2024

а чё? нагитсы это не от его фамилии разве...?!

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Гость

10:19:43 17-01-2024

Гость (16:48:12 16-01-2024) а чё? нагитсы это не от его фамилии разве...?!... нет, потому что нагЕтсы)))), а он же не НагЕев

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