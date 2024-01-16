Дмитрий Нагиев хочет сделать бренд из своего имени
Актер уже подал соответствующую заявку в Роспатент
16 января 2024, 12:43, ИА Амител
Кадр из видео / НТВ
Российский актер Дмитрий Нагиев захотел сделать бренд из своего имени. Об этом сообщают "Ведомости".
Нагиев уже подал соответствующую заявку в Роспатент. В случае одобрения он сможет выпускать под собственным брендом парфюмерию и косметику, одежду и обувь, ювелирные украшения, часы, а также оказывать рекламные и образовательные услуги.
Отмечается, что ранее собственного бренда у Нагиева не было, при этом он выпускал коллекцию сумок и солнцезащитных очков в коллаборации с Julia Fom.
На уточняющий запрос журналистов Дмитрий Нагиев не ответил.
13:09:24 16-01-2024
Бренд из имени Дима? Не выйдет! У меня уже так сына зовут!
14:05:46 16-01-2024
красава
16:48:12 16-01-2024
а чё? нагитсы это не от его фамилии разве...?!
10:19:43 17-01-2024
Гость (16:48:12 16-01-2024) а чё? нагитсы это не от его фамилии разве...?!... нет, потому что нагЕтсы)))), а он же не НагЕев