Дмитрий Нагиев хочет сделать бренд из своего имени

Актер уже подал соответствующую заявку в Роспатент

16 января 2024, 12:43, ИА Амител

Кадр из видео / НТВ

Российский актер Дмитрий Нагиев захотел сделать бренд из своего имени. Об этом сообщают "Ведомости".

Нагиев уже подал соответствующую заявку в Роспатент. В случае одобрения он сможет выпускать под собственным брендом парфюмерию и косметику, одежду и обувь, ювелирные украшения, часы, а также оказывать рекламные и образовательные услуги.

Отмечается, что ранее собственного бренда у Нагиева не было, при этом он выпускал коллекцию сумок и солнцезащитных очков в коллаборации с Julia Fom.

На уточняющий запрос журналистов Дмитрий Нагиев не ответил.