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Дмитрий Нагиев отказался вести премию "Муз-ТВ"

Своё решение шоумен объяснять не стал

19 февраля 2023, 12:55, ИА Амител

Фото: unsplash.com
Фото: unsplash.com

Российский шоумен и телеведущий Дмитрий Нагиев отказался вести премию "Муз-ТВ" в 2023 году. Об этом он написал в своих социальных сетях.

"Я благодарю концерн "Муз-ТВ" за предложение провести в этом году церемонию награждения. Спасибо большое за доверие. Видимо, в этот раз – нет", – сказал Нагиев.

Объяснять своё решение он не стал.

Отметим, что Дмитрий Нагиев с 2016 года регулярно являлся ведущим мероприятия.

Комментарии 10

  • Как же мы теперича, горемычные? На кого ж он нас покинул?
    19 февраля, Гость   Ответить
  • Горе-то какое! Как жить теперь?
    19 февраля, Гость   Ответить
  • Я устал, я ухожу?
    19 февраля, Гость   Ответить
  • Интересно, на что живет Нагиев, если нигде не работает. Вроде ещё не пенсионер... Или уже? Сколько ему лет-то...
    20 февраля, Гость   Ответить
  • Многолетний ведущий пректа "Сто к одному" также покинул передачу.Хорошо ещё что не сильно распространяется в своих мыслях и чувствах.Сейчас вместо него другой ведущий.
    20 февраля, Гость   Ответить
  • Видать съемки "На ощупь" или роль Чикатилы) что-то в нем пробудило, что теперь претит вести этот зоопарк и объявлять награды всяким дегенератам. Да и думаю в рекламе он имеет неплохой и стабильный дополнительный доход.
    20 февраля, Гость   Ответить
  • Зачем вообще все эти премии нужны? Только самолюбие потешить. Мне фиолетово является ли любимый артист обладателем какой либо премии
    20 февраля, Гость   Ответить
  • Там вроде с митингом объединили в поддержку сами знаете чего. Вот Митя и дистанцируется, пущай Гойда Газманова восхваляет
    20 февраля, Гость   Ответить
  • Зачем вообще все эти премии нужны? Полностью согласна.
    20 февраля, Гость   Ответить
  • он и с первого канала ушел.
    20 февраля, Гость   Ответить
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