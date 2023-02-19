Дмитрий Нагиев отказался вести премию "Муз-ТВ"
Своё решение шоумен объяснять не стал
19 февраля 2023, 12:55, ИА Амител
Фото: unsplash.com
Российский шоумен и телеведущий Дмитрий Нагиев отказался вести премию "Муз-ТВ" в 2023 году. Об этом он написал в своих социальных сетях.
"Я благодарю концерн "Муз-ТВ" за предложение провести в этом году церемонию награждения. Спасибо большое за доверие. Видимо, в этот раз – нет", – сказал Нагиев.
Объяснять своё решение он не стал.
Отметим, что Дмитрий Нагиев с 2016 года регулярно являлся ведущим мероприятия.
Комментарии 10