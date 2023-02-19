Своё решение шоумен объяснять не стал

19 февраля 2023, 12:55, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Российский шоумен и телеведущий Дмитрий Нагиев отказался вести премию "Муз-ТВ" в 2023 году. Об этом он написал в своих социальных сетях.

"Я благодарю концерн "Муз-ТВ" за предложение провести в этом году церемонию награждения. Спасибо большое за доверие. Видимо, в этот раз – нет", – сказал Нагиев.

Объяснять своё решение он не стал.

Отметим, что Дмитрий Нагиев с 2016 года регулярно являлся ведущим мероприятия.