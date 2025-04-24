Дмитрий Песков рассказал о подготовке встречи Владимира Путина и Дональда Трампа

Пресс-секретарь президента РФ заявил, что российский и американский лидеры хотят результатов от этих переговоров

24 апреля 2025, 08:55, ИА Амител

Дмитрий Песков / Фото: Юрий Смитюк / ТАСС

Представитель Кремля Дмитрий Песков рассказал о подготовке встречи Владимира Путина с Дональдом Трампом. С его слов, оба политика хотят результатов и понимают абсурдность отказа от диалога, поэтому диалог должен быть продуктивным. Об этом сообщает "Газета.ru" со ссылкой на французский журнал Le Point, которому дал интервью пресс-секретарь российского лидера.

"Встреча должна быть продуктивной. И Трамп, и Путин хотят результатов", – заявил Песков.

При этом дату переговоров российского и американского лидеров он не обозначил. В Белом доме также говорили, что данных о возможной встрече Трампа и Путина пока нет.

Президенты РФ и США не встречались с 2022 года, но после инаугурации Трампа созванивались дважды – в феврале и марте 2025 года. Последняя телефонная беседа длилась два с половиной часа. Ее главной темой стало урегулирование украинского конфликта. Лидеры государств согласовали 30-дневное прекращение огня по объектам энергетической инфраструктуры, а также договорились начать переговоры делегаций о дальнейших шагах к миру на Украине.