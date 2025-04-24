Дмитрий Песков рассказал о подготовке встречи Владимира Путина и Дональда Трампа
Пресс-секретарь президента РФ заявил, что российский и американский лидеры хотят результатов от этих переговоров
24 апреля 2025, 08:55, ИА Амител
Представитель Кремля Дмитрий Песков рассказал о подготовке встречи Владимира Путина с Дональдом Трампом. С его слов, оба политика хотят результатов и понимают абсурдность отказа от диалога, поэтому диалог должен быть продуктивным. Об этом сообщает "Газета.ru" со ссылкой на французский журнал Le Point, которому дал интервью пресс-секретарь российского лидера.
"Встреча должна быть продуктивной. И Трамп, и Путин хотят результатов", – заявил Песков.
При этом дату переговоров российского и американского лидеров он не обозначил. В Белом доме также говорили, что данных о возможной встрече Трампа и Путина пока нет.
Президенты РФ и США не встречались с 2022 года, но после инаугурации Трампа созванивались дважды – в феврале и марте 2025 года. Последняя телефонная беседа длилась два с половиной часа. Ее главной темой стало урегулирование украинского конфликта. Лидеры государств согласовали 30-дневное прекращение огня по объектам энергетической инфраструктуры, а также договорились начать переговоры делегаций о дальнейших шагах к миру на Украине.
10:15:19 24-04-2025
Исполняется 100 дней ежедневных рассказов Пескова о подготовке встречи Владимира Путина и Дональда Трампа. При этом дату переговоров российского и американского лидеров он не обозначил. В Белом доме также говорят, что данных о возможной встрече Трампа и Путина пока нет.
14:17:10 24-04-2025
Путин не самоубийца и поэтому воевать против США он не будет. Дональд Трамп ради Москвы решил бросить Украину. Армия Российской Федерации в 2025 году освободила город Суджа. Поэтому Украинский кризис закончится капитуляцией Украины, признанием Крыма и Донбасса территорией Российской Федерации и установлением временного пророссийского правительства в Киеве.
Если вспоминать 1945 год, то чем он запомнился? Капитуляцией Третьего рейха, атомными бомбардировками США против Японии и недовольством США тем фактом что в Москве был Сталин. За 11 лет можно многое сделать. А можно не сделать. Но есть один главный вопрос. Где Восточная Европа в НАТО? Её там нет. Приняли Украину в НАТО? Нет. Приняли Беларусь в НАТО? Нет. Приняли Сербию и Российскую Федерацию в НАТО? Опять нет. Поставки американского оружия украинцам? Их прекратили при Дональде Трампе второго президентского срока. Литву, Латвию и Эстонию очень быстро приняли в НАТО в 2004 году. Украинцев в 2025 году не смогли. Значит США не готовились принять в НАТО Восточную Европу и провести там люстрацию против бывших советских чекистов. Что американцы делали непонятно. Наверное пили Кока-Колу в Нью-Йорке.
И поэтому самый главный вопрос в 2025 году это вопрос а почему США которые однозначно за 11 лет в период с 2014 года до 2025 года не смогли принять Украину в НАТО поддержали падение режима Януковича и помогали Зеленскому?
15:05:09 24-04-2025
Николай Сердцев (14:17:10 24-04-2025) Путин не самоубийца и поэтому воевать против США он не будет... Николя, вы чего то перебрали... Либо каннабиноидов (их производных), либо C2H5OH. Падайте баиньки, пока третью мировую не развязали...