Телефонный разговор Путина и Трампа. Главное
Президенты РФ и США "договорились оставаться в контакте по всем затронутым вопросам"
19 марта 2025, 01:05, ИА Амител
Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп провели телефонный разговор, который длился более двух часов. В пресс-службе Кремля рассказали подробности беседы лидеров стран. Главные тезисы – в материале amic.ru.
- Путин подтвердил приверженность РФ мирному разрешению конфликта.
- Президент России положительно откликнулся на идею о взаимном отказе сторон от ударов по объектам энергоинфраструктуры на 30 дней и дал российским военным команду по реализации этого предложения.
"В ходе беседы Дональд Трамп выдвинул предложение о взаимном отказе сторон конфликта от ударов на 30 дней по объектам энергетической инфраструктуры. Владимир Путин положительно откликнулся на эту инициативу и сразу дал российским военным соответствующую команду", – говорится в сообщении.
- Россия передаст Украине 23 тяжелораненых военнослужащих.
- 19 марта между Москвой и Киевом состоится обмен пленными по формуле "175 на 175".
- Создаются экспертные группы РФ и США для работы над урегулированием украинского конфликта.
- Путин и Трамп выразили взаимную заинтересованность в нормализации отношений.
- Отмечена особая ответственность Москвы и Вашингтона за глобальную безопасность.
- Обсуждалась ситуация на Ближнем Востоке и в регионе Красного моря.
- Россия положительно восприняла инициативу США о безопасности судоходства в акватории Черного моря.
"Президенты договорились оставаться в контакте по всем затронутым вопросам", – отметили в Кремле.
Предыдущий телефонный разговор Путина и Трампа состоялся 12 февраля и длился почти полтора часа. Тогда лидеры, среди прочего, обсудили украинский конфликт. По словам Пескова, Путин в разговоре выступил за устранение первопричин конфликта. Также российский президент пригласил американского коллегу в Москву. Обсуждались и дальнейшие контакты.
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