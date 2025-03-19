Телефонный разговор Путина и Трампа. Главное

Президенты РФ и США "договорились оставаться в контакте по всем затронутым вопросам"

19 марта 2025, 01:05, ИА Амител

Владимир Путин и Дональд Трамп / Фото: kremlin.ru

Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп провели телефонный разговор, который длился более двух часов. В пресс-службе Кремля рассказали подробности беседы лидеров стран. Главные тезисы – в материале amic.ru.

Путин подтвердил приверженность РФ мирному разрешению конфликта.

Президент России положительно откликнулся на идею о взаимном отказе сторон от ударов по объектам энергоинфраструктуры на 30 дней и дал российским военным команду по реализации этого предложения.

"В ходе беседы Дональд Трамп выдвинул предложение о взаимном отказе сторон конфликта от ударов на 30 дней по объектам энергетической инфраструктуры. Владимир Путин положительно откликнулся на эту инициативу и сразу дал российским военным соответствующую команду", – говорится в сообщении.

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"Президенты договорились оставаться в контакте по всем затронутым вопросам", – отметили в Кремле.

Предыдущий телефонный разговор Путина и Трампа состоялся 12 февраля и длился почти полтора часа. Тогда лидеры, среди прочего, обсудили украинский конфликт. По словам Пескова, Путин в разговоре выступил за устранение первопричин конфликта. Также российский президент пригласил американского коллегу в Москву. Обсуждались и дальнейшие контакты.