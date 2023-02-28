Дмитрий Певцов поделился фотографиями сына из Барнаула

Актёр и музыкант заявил, что отдал жителям города свой "пандемийный долг"

28 февраля 2023, 14:21, ИА Амител

















Концерт Дмитрия Певцова в Барнауле

Актёр и музыкант Дмитрий Певцов в понедельник, 27 февраля, выступил в Барнауле. В своём сообществе во "ВКонтакте" он разместил снимки с концерта, которые сделал его сын Елисей.

"Отдаём пандемийные долги. Завтра перелёт в Красноярск", – написал он.

Напомним, что накануне в барнаульской "Титов-Арене" выступила звезда российской эстрады Полина Гагарина. После концерта знаменитость опубликовала в соцсети снимок, в котором похвасталась подарками от поклонников.