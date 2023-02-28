Дмитрий Певцов поделился фотографиями сына из Барнаула
Актёр и музыкант заявил, что отдал жителям города свой "пандемийный долг"
28 февраля 2023, 14:21, ИА Амител
Концерт Дмитрия Певцова в Барнауле
Актёр и музыкант Дмитрий Певцов в понедельник, 27 февраля, выступил в Барнауле. В своём сообществе во "ВКонтакте" он разместил снимки с концерта, которые сделал его сын Елисей.
"Отдаём пандемийные долги. Завтра перелёт в Красноярск", – написал он.
Напомним, что накануне в барнаульской "Титов-Арене" выступила звезда российской эстрады Полина Гагарина. После концерта знаменитость опубликовала в соцсети снимок, в котором похвасталась подарками от поклонников.
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