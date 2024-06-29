Песни, красивые наряды и стихи. В Косихе отмечают фестиваль Роберта Рождественского

На родину поэта в этот раз приехало меньше людей, чем в прошлые годы

29 июня 2024, 17:00, ИА Амител

Рождественский фестиваль в Косихе / Фото: Евгения Савина

С 27 по 30 июня в Алтайском крае проходит традиционный литературный фестиваль имени Роберта Рождественского. Мероприятия проводят в Барнауле и других населенных пунктах региона, а сегодня, в предпоследний день фестиваля, праздник переместился на родину поэта – в село Косиха. Здесь люди могут отведать разные вкусности, посмотреть выступления музыкантов и поэтов, поучаствовать в квестах и других мероприятиях.

При этом гостей на этот раз в Косихе меньше, чем обычно. Возможно, из-за жаркой погоды, а может, дело в еще двух крупных мероприятиях, которые проходят сегодня в крае — "Алтайской регате" и "АХ! Фесте".